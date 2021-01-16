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    16-01-2021

						
Evle İlgili Olan Her Şey “Küçük”tür…

						

							
							

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“Ev ki ayrıntıdır. Susmalar, küçük sevinçler, küçük acılar, küçük konuşmalar, küçük yalnızlıklar...Hepsi hepsi.” Tüm dünyayı eve sığdırmaya çalıştığımız şu günlerde İlhan Berk’in evle ilgili metnine bile küçük şeyleri konu etmesi o kadar güzel ki. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem ama bana göre de evle ilgili olan her şey “küçük”tür. Sevincin, acının, yalnızlığın insanı korkutan sivri yanları evin içinde küçülür. Çünkü ev sadece gövdemizin yerleştiği, rahat ettiği bir mekân değildir, ruhumuz için de bir sükun yuvasıdır orası. Sekinet, sükut, imtinan, temkin… Hepsi eve içkindir. Oysa bugün koskoca dünya artık evimize sığar hale geldi. Dışarısı içerisi ayrımı öylesine karıştı ki. Eve döndüğümüzde kendimizi bulabilecek miyiz. Her gün dışarı çıkmak için konumlandırdığımız eşya, eve döndüğümüz bu günlerde bizim için huzur mekânı yaratabildi mi? Kendi adıma bundan çok emin değilim. Peki neden o eşyayla birlikte yaşıyoruz…
Evi dönülen bir yer olarak konumlandırdığımız için bugün evlerimiz bize yetmemeye başladı. Sabah kalkar kalkmaz cep telefonumuzla her ayrıntısını çekip takipçilerimizin beğenisine sunduğumuz köşeler, mobilyalar bizim değil, o trendleri üretenlerin ve elbette takipçilerimizin aslında. Ev denilince aklıma gelen ilk kelime “mahrem”dir benim. Açık yaşamın ve konforun sürekli geçer akçe olduğu bir mekân algısı bana göre değil. Futbol sahası genişliğinde evlere de ev gibi bakamıyorum ne yazık ki. Ev denilince aklıma hep küçük bir alan geliyor çünkü. İnsanın doğasında var; hapishaneye de düşse, mağarada da yaşasa, bulunduğu mekâna kendinden bir şeyler ekler. Ve kendine sığınmak için büyük yerlerde bile küçük alanlar yaratır. Bir resim çerçevesi belki, kendi seçimlerinden oluşan bir kitaplık, bir vazo… Seçilen her eşya bizim evin sıcak bulduğumuz köşesini daha da ısıtmak için oraya yerleştirdiğimiz unsurlardır. Biliriz, ev sadece ısıtma cihazlarıyla ısınmaz, aynı zamanda bu küçük nesneler de ısıtır evi.
Türk şiirinin en güzel şiirleri evleri kendine konu eden şiirlerdir. Ziya Osman’ın Beyaz Ev şiiri mesela, Ahmet Muhip Dıranas’ın şiirleri ve Behçet Necatigil’inkiler. Garip bir şekilde sizi evin içine çağıran şairlerdir bu isimler. Şiirimiz modernleştikçe, şairlerimizin ev algısı da değişmiştir. “Büyük Ev Ablukada”nın şairi Turgut Uyar, “Bakın bu şehri ben kurdum ben büyüttüm ama sevemedim” diyecektir ve meymenetsiz sokaklardan yine eve kaçmak isteyecektir: “Ekmek yiyelim tereyağı yiyelim çocuk büyütelim, / sen beraber yatacağımız yatakları hazırla, / sen onu yap yeter bak göreceksin.” Yine de bu kaçışı bile abluka duygusuyla hatırlayacaktır. Çünkü eve dönmek bile Suavi Kemal’in dediği gibi bazen bir evsizlik biçimidir: “Eve dönüyorum, evsizliğime…”
Pandemi şartları gereği evlerimize sığındığımız şu günleri umarım yeni imkânlara çevirmenin yollarını da buluruz. Tam da bunun için ocak sayımızı “ev” konusuna ayırdık. Tüm okurlarımıza iyi seneler dilerim.
						

						

						
						
												

							
							

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“Ev ki ayrıntıdır. Susmalar, küçük sevinçler, küçük acılar, küçük konuşmalar, küçük yalnızlıklar...Hepsi hepsi.” Tüm dünyayı eve sığdırmaya çalıştığımız şu günlerde İlhan Berk’in evle ilgili metnine bile küçük şeyleri konu etmesi o kadar güzel ki. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem ama bana göre de evle ilgili olan her şey “küçük”tür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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