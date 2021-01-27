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İlker Nuri Öztürk    27-01-2021

						
2020'nin Karantina Kitapları

						

						

							
							

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Koronavirüs salgını nedeniyle maskeli, mesafeli ve karantinalı bir seneyi geride bıraktık. Birçoğumuz, evin bunaltıcı duvarlarını okumakla aştı. 

						

														
Kültür sanat dünyasının farklı alanlardaki başarılı isimleri Fatma Barbarosoğlu, Yalın Alpay, Necip Tosun, Ali Emre, Ari Çokona, Zeynep Arkan, Sadık Usta, Gülenay Börekçi, Mustafa Çiftci, Ahmet Sarı, Okday Korunan’a 2020 yılında okudukları ve dikkat çekmek istedikleri kitapları sorduk. Şiirden düşünceye, tarihten biyografiye eserlerin yer aldığı keyifli bir toplam sunuyoruz.
 
 
 
FATMA BARBAROSOĞLU (Yazar)
 
 
 
2020 boyunca pek çok öykü ve roman okudum. Ancak liste için sayı sınırlaması olduğundan dolayı yavaş okuduğum benimle birlikte yaşayan kitaplara öncelik vermek durumunda kaldım:
 
 
 
- Nels Anderson, Hobo - Evsiz Adamın Sosyolojisi, Heretik Yayınları
 
 
 
- Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık, Irwin Sherman, İş Bankası Yayınları
 
 
 
- Ulrich Beck- Elisabeth Beck-Gernsheim, Aşkın Normal Kaosu, İmge Yayınları
 
 
 
- Barbara Bolt, Yeni Bir Bakışla Heidegger, Kolektif Kitap
 
 
 
- İsmail Kara, Dağ Ne kadar Yüce Olsa – Portreler, Dergâh Yayınları
 
 
 
 
ALİ EMRE (Şair)
 
 
- Ayşegül Genç - Kalbin Arka Odası, Muhit Kitap
 
- Kolektif, Ağustos Böceği Bir Meşaledir, Büyüyenay Yayınları
 
- Mustafa Yılmaz, Veresiye Defteri, Temmuz Kitap
 
- Abdülkadir Turan, Nureddin Mahmud Zengi, Ketebe Yayınları
 
- Murat Güzel, Mutlak Müzik, Muhit Kitap
 
 
 
 
ARİ ÇOKONA (yazar, eğitimci)
 
 
 
- Michael Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, Koç Üniversitesi Yayınları
 
- Theodore Zeldin, İnsanlığın Mahrem Tarihi, Ayrıntı Yayınları
 
- Zekeriya Sertel, Hatırladıklarım, Can Yayınları
 
- Robert Drews, Tunç Çağı’nın Sonu, İş Bankası Kültür Yayınları
 
 
 
 
YALIN ALPAY (Yazar)
 
 
 
2020 yılında üzerimde önemli etkiler bırakan büyük ya da sarsıcı felsefi yapıtlarla buluşamadım. Genelde bir süredir geliştirmekte olduğum fikirlerim, yazılarım ya da konularım için ek okumalar yaptığım, görece ince ayrıntılara indiğim bir yıldı. Bu çalışmaların sonunda sanat makalelerinden oluşan “Yapı(t) söküm” kitabımı aralık ayında yayınladım. Önümüzdeki yıl yayınlamayı planladığım “Post Kemalizm” kitabımı büyük ölçüde tamamladım. Yıl içerisinde okuduğum kitaplar arasından dört kitabı aşağıda sıraladım:
 
 
 
- André Gide, Chopin Üzerine Notlar, Can Yayınları: Nobel ödüllü Gide’nin Chopin’in naif müzikal evrenini, en az Chopin kadar naif bir dille anlattığı ince bir kitap. Chopin üzerine çok bilgilendirici olmamakla birlikte, rafine bir kavrayış için belli temeller oluşturuyor.
 
 
 
- Levent Cinemre & Ruşen Çakır, Sol Kemalizme Bakıyor, Metis Yayınları: Bilimsellik ve toplumsal ilerleme gibi kavramlar çerçevesinde uzun süre sol ile zımni bir ittifak içerisindeki Kemalizm’in, 1980’lerden itibaren sol tarafından liberal değerlere yeterli hassasiyeti göstermediği gerekçesiyle eleştirilmeye başlanması çerçevesinde solun çeşitli kanaat önderiyle Kemalizm hakkında yapılan röportajlardan oluşan önemli bir kitap.
 
 
 
-Pippa Norris & Ronald Inglehart, Cultural Backlash, Trump, Brexit, And Authoritarian Populism, Cambridge University Press: İkinci Dünya Savaşı ertesinde dünyanın kurumsal mekanizmalarla demokrasiyi yalnızca seçmenin tercihlerine bırakılamayacak bir düzenek olarak korumaya almasıyla girişilen seçkinci liberal demokrasinin yerini yavaş yavaş seçmenin her şeye egemen olduğu popülizm tezine terk etmesi ve seçmenlerden güç alan siyasetçilerin birer birer İkinci Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen mekanizmalardan kurtularak otoriterleşmelerine ilişkin bir anlatı.
 
 
 
 
- Terry Barrett, Fotoğrafı Eleştirmek, Hayalperest Yayınevi: Sanat eleştirileri çerçevesinde, fotoğraf eleştirisine odaklanan yararlı bir kitap. Betimleme, yorumlama, yargılama ve kuramsallaştırma aşamaları üzerine teorik anlatımını örneklerle güçlendirmeye çalışan bir metni var. Kullanışlı diyebilirim.
 
 
 
 
NECİP TOSUN (yazar)
 
 
 
D. Mehmet Doğan, Türkçenin Cenaze Töreni, Yazar Yayınları: Yılın önemli kitaplarından biriydi. Doğan, Türkçenin geçirdiği sancılı serüveni dile getirirken, Türkçeye kastedenleri, savunanları aktarır. Bir ülkenin, medeniyetin dilinin ne kadar önemli olduğunu gündeme getirir. - Besim F. Dellaloğlu, Poetik ve Politik - Bir Kültürel Çalışmalar Ansiklopedisi, Timaş Yayınları: Yılın önemli kitaplarından biri daha... Kitapta edebiyatın temel meseleleri, kavramları, kültürün serüveni kuşatıcı ve derinlikli bir bakış açısıyla tartışılır.
 
 
 
- Özlem Hemiş, Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni, VakıfBank Kültür Yayınları: 2020’nin bir başka önemli kitabıydı. Geniş bir coğrafyada bakış ve temsil meselesini zihin açıcı bir yaklaşımla inceler. - Mustafa Şahin, Gömleği Yalnız, Yapı Kredi Yayınları: Gömleği Yalnız kuşkusuz çok daha erken çıkması gereken bir kitaptı. Mustafa Şahin çok az öykü yazmasına, öyküye uzun aralar vermesine rağmen, bu kitapta sağlam, tutarlı bir öykü evreni kurmayı başarır.
 
 
 
- Cemal Şakar, Utanç, Ketebe Yayınları: Cemal Şakar’ın on ikinci öykü kitabı olan Utanç, onun ustalık ürünlerinden biriydi. Şakar’ın özellikle son dönem öykülerinde duygu ağırlıklı öykülerden düşünce ağırlıklı öykülere evrildiğini görürüz. Kişisel açmazları ve dramları, sadece içsel bir derinliğe doğru değil, aynı zamanda toplumsal sorunlara ve dini doğrulara doğru derinleştirir.
 
 
 
 
ZEYNEP ARKAN (Şair)
 
- Hakan Şarkdemir, Büyük Mukavva, Ebabil Yayınları
 
- Ezra Pound, Kantolar, Yapı Kredi Yayınları
 
- Jacques Derrida, Şiir Nedir, Babil Yayınları
 
- Zygmunt Bauman, Akışkan Modernite, Can Yayınları
 
 
 
 
GÜLENAY BÖREKÇİ (Editör, yazar)
 
 
 
-Ezra Pound, Kantolar, Yapı Kredi Yayınları
 
-Ludmila Petruşevskaya, Evler Cinler Perdeler, Jaguar Kitap
 
-Amelie Nothomb, Acıyla Çarp Kalbim, Turkuvaz Kitap
 
 
 

SADIK USTA (Yazar)
 
- Mahir Güven, Ağabey, Can Yayınları
 
- Johann Gustav Droysen, Büyük İskender Tarihi, Dharma Yayınları
 
- Homeros, Odysseia, Can Yayınları
 
- Georg Luck, Köpeklerin Bilgeliği, Say Yayınları
 
 
 
 
OKDAY KORUNAN (Oyuncu)
 
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
 
- Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayını
 
- Sezai Karakoç, Monna Rosa, Diriliş Yayınları
 
 
 
 
MUSTAFA ÇİFTCİ (Yazar)
 
- En Meşhur Türk Pehlivanları, M. Sami Karayel, Ötüken Neşriyat
 
- Edebiyatın İyileştirici Gücü, Ahmet Sarı, Ketebe Yayınları
 
- Musıki İnkılabının Sosyolojisi, Güneş Ayas, İthaki Yayınları
 
 
 
 
AHMET SARI (Şair, yazar)
 
- Soren Kierkegaard, Ya-Ya Da, Alfa Yayıncılık
 
- Rachel Corbett, Hayatını Değiştirmelisin - Rainer Maria Rilke ve Auguste Rodin’in Hikâyesi, Yapı Kredi Yayınları
 
- Julio Cortazar, Edebiyat Dersleri - Berkeley 1980, Everest Yayınları
						

						

						
						

							
							

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“Ev ki ayrıntıdır. Susmalar, küçük sevinçler, küçük acılar, küçük konuşmalar, küçük yalnızlıklar...Hepsi hepsi.” Tüm dünyayı eve sığdırmaya çalıştığımız şu günlerde İlhan Berk’in evle ilgili metnine bile küçük şeyleri konu etmesi o kadar güzel ki. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem ama bana göre de evle ilgili olan her şey “küçük”tür.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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