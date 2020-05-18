Cennet, Cehennem ve Araf

The Platform salt insan doğası, ayrımcılık ya da toplumsal eşitsizlik referanslarıyla izlenebilecek iyi bir film. Ne var ki, ona bu açıdan yaklaşan pek çok izleyicinin filmin finalini başarısız bulduğu bir gerçek. Dahası bu yaklaşım tüm anlatının, deyim yerindeyse kör göze parmak misali bariz bir alegorinin lüzumsuz uzatılması şeklinde değerlendirilmesini de beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali İzleyici Ödülü’nü alan The Platform, kısa sürede Netflix’in en çok izlenenler listesinde kendisine yer edinmeyi başardı. Senaristliğini David Desola, yönetmenliğini ise Galder Gaztelu-Urrutia’nın üstlendiği film, uzun süre zihinlerdeki tazeliğini koruyacak gibi.

The Platform pek çok açıdan 2001 yapımı Das Experiment ve 1997 yapımı Cube’ün karışımı gibi görünse de kurgusunu inşa ettiği imge ve sembollerle belirgin şekilde bu ikiliden ayrışıyor. Pek çokları için sert bir toplumsal sınıf eleştirisi olarak görülen film kimileri içinse güçlü teolojik göndermeleri ve iyi hesaplanmış alegorileriyle post-modern bir İsa anlatısı. Kuşkusuz The Platform salt insan doğası, ayrımcılık ya da toplumsal eşitsizlik referanslarıyla izlenebilecek iyi bir film. Ne var ki, ona bu açıdan yaklaşan pek çok izleyicinin filmin finalini başarısız bulduğu bir gerçek. Dahası bu yaklaşım tüm anlatının, deyim yerindeyse kör göze parmak misali bariz bir alegorinin lüzumsuz uzatılması şeklinde değerlendirilmesini de beraberinde getiriyor.

Öte yandan film boyunca karşılaştığımız karakterlerin ve tanıklık ettiğimiz olayların İncil kökenli bir İsa anlatısı olarak okunması, Mecdelli Meryem’den Yahuda’ya, Eski Ahit göndermelerinden İncil’in mesajına tüm taşların yerli yerine oturmasını mümkün kılar. Goreng’in Delik boyunca her adımında aslında İsa’nın serüvenini takip edebiliriz. Şüphesiz yarattığı bu müphemlik ve farklı perspektifler teklif edebilmesi filmin en sağlam yanları. Bunun ötesinde The Platform, güçlü atmosferi, iyi planlanmış sinematografisi ve çok katmanlı yapısıyla yönetmeni Galder Gaztelu-Urrutia için başarı hanesine yazılabilecek bir film.





2020 Hugo Ödülleri aday listesi açıklandı

Bu yıl Yeni Zelanda’da düzenlenmesi planlanan 78. Hugo Ödülleri de koronavirüs salgınından etkilendi. Ne var ki, ConZealand’ın töreni çevrimiçi olarak planlamasının ardından bu yılın aday listesinin açıklanmasıyla en son 2. Dünya Savaşı yıllarında ara verilen gelenek bozulmamış oldu.

İthaki Yayınları tarafından dilimize kazandırılan Gökteki Bütün Kuşlar romanı ile tanıdığımız Charlie Jane Anders ile Eksik Parça Yayınları’nın okura ulaştırdığı Yıldız Lejyonları’nın yazarı Kameron Hurley, En İyi Roman dalında yarışan tanıdık isimler. En İyi Novella dalında ise Türk okurun Küçük Öfkeli Gezegene Yolculuk ile tanışma fırsatı bulduğu Becky Chambers ve hem Nefes hem de film uyarlaması yapılan Geliş ile tanıdığımız Ted Chiang dikkat çekiyor. Chiang’ın aynı zamanda koleksiyonunda pek çok ödül bulunan N.K. Jemisin ile En İyi Novelette dalında da yarıştığını belirtelim

Kısa kısa .Distopya dendiğinde ilk akla gelen eserlerden olan Aldous Huxley imzalı Cesur Yeni Dünya’nın merakla beklenen dizi uyarlamasından ilk fragman geldi. Tüm zamanların en çok okunan distopyalarından olan Cesur Yeni Dünya, uzak gelecekte uyuşturucularla körleştirilmiş ve sınıflara ayrılmış bir toplumu resmediyor. NBC’nin yeni stream platformu Peacock’da yayınlanacak dizinin senaristliğini David Wiener ve Grant Morrison üstleniyor. 2020 itibariyle yayına başlayacak Peacock’a ülkemizden erişmemiz için ise bir süre daha beklememiz gerekecek. .Ödüllü manga One-Punch Man bu defa film oluyor. İkonik süper kahraman One-Punch Man, manga tutkunlarınca çok sevildikten sonra şimdiye kadar 2 sezon yayınlanan anime uyarlaması sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde gelen haberlere göre Venom filminden tanıdığımız Jeff Pinkner ve Scott Rosenberg eserin sinema uyarlaması üzerine çalışmaya başladı bile. Tüm düşmanlarını tek yumrukta yere seren Saitama’nın beyaz perdede rakiplerini kolayca alt edip edemeyeceğini bekleyip göreceğiz.

Evde ne okusak?

Tüm dünyadaki milyarlarca insan gibi çoğumuz koronavirüs salgını nedeniyle zamanımızın büyük çoğunluğunu evde geçiriyoruz. Bu süreyi daha keyifli hale getirmek için birkaç önerim var:



Otomatik Piyano Hiç kuşku yok ki ironi ustası Kurt Vonnegut sivri dili ve keskin zekası geçtiğimiz yüzyılın en sıra dışı yazarlarından biriydi. Okurları Mezbaha No:5 başta olmak üzere onun eserlerinde 2. Dünya Savaşı’nın insanı hiçleştirici etkileri sürebilir. Yazar Otomatik Piyano'da farazi bir 3. Dünya Savaşı’nın ardından makinelerin insanların işlerini elinden alarak onları değersiz posalara dönüştürdüğü bir distopya resmediyor.





Anlamın Yeniden Keşfi -Görünüşleri Kurtarmak Tolkien hakkında sayısız inceleme ve değerlendirme kaleme alınmıştır. Ancak bunların çoğu onun eserini merkeze alır ki bunda eleştirilecek bir şey yok. Öte yandan bir yazar olarak Tolkien’i besleyen kaynaklardan çoğumuz habersiziz. Owen Barfied, yakın bir dostu olarak Tolkien’i etkilediği bilinen önemli bir düşünür. Öyle ki Tolkien bir mektubunda: “Hobbit’te dilbilimsel açıdan ileri sürdüğüm tek şey dil felsefesine atıfta bulunmak için geliştirdiğim garip, mitolojik metottur. Onu da Barfield’ı okumayanlar (ne mutlu ki) fark edemez.” diyecek kadar önemser dostunu. Barfield’ın eserleri mitopya anlatılarının öncüsü Tolkien’i anlamak için eşsiz birer fırsat.