Mutlu Kemikler-2

Sırlar hayatlarımızdaki hava boşluklarıdır. Boşluklar sıra sıra dizilince o da insanlık. Ben gırtlağımda bir hava boşluğu barındırıyorum. Haliyle insan bir sırdır, boşluktur, çok fazladır ama mühim değildir.

A-

Mecnun one night

B-

Ben bu tarzı benimsedim. Elim belimde vakaların önünde bekler, sakallarımı sıvazlar, sosyolojik birtakım çıkarımlarımı dile getiririm. ‘Ne güzel bir toplum simit yiyor.’ ‘Toplum koşma oğlum beş dakika sonra tekrar gelecek tren.’ ‘Toplum şuradan geçerken az sessiz ol uykuya uzağım zaten.’

D-

Mevcut gömlekliliğim ziyan olmadan gezdim. Arkadaşlarım olsa onlarla gezerdim. Yoklardı. Bir dükkân kestirdim gözüme. Camlarını taş ile indirdim ve bütün içkileri içtim. Fil büyüklüğünde bir midilli çıktı camlarını kırmış olduğum dükkândan. Bu kadar büyük bu kadar abartılı olmayı gerektiren ne vardı sanki. Midillinin üzerini gırtlağımdan çıkardığım parmağımla işaretledim. Nitekim sırlar hayatlarımızdaki hava boşluklarıdır. Boşluklar sıra sıra dizilince o da insanlık. Ben gırtlağımda bir hava boşluğu barındırıyorum. Haliyle insan bir sırdır, boşluktur, çok fazladır ama mühim değildir.

E- Bu arada merhaba Allah’ım sizi seviyorum. Ya siz?

F- Betonun içinde bir telefon çalıyor. Bir de kalp atıyor betonun içinde. Benim kalbim.

G- Çıplak biri geldi sonra. “Giyinmek istiyorum” dedi. Koşarak uzaklaştı. Peşinden gitsem çıplak birini kovalıyor gibi olurdum. O yüzden koşmadım.

H- Suyun üzerinde yürürken yüzmeyi bilmediğim aklıma geldi. Ve artık suyun üzerinde yürüyemiyorum. Koşamıyorum da.

I- Nitekim kanatları olan kadın heykeli. Seni bir gün boyunca her saat sevebilirim fakat uzun vade için söz veremem.

J- Bunun için belli bir süre yaşamam gerekiyor olabilir.