Orta Dünya’ya tanıdık bir yolculuk

Beren ile Luthien’in destansı aşkları Orta Dünya’nın gedikli gezginlerinin daha önce Silmarillion’da dinledikleri bir hikâye. Kitabı yayına hazırlayan Christopher Tolkien asıl gayesinin babasının Orta Dünya’nın en önemli üç anlatısından biri olarak gördüğü efsanenin zaman içindeki değişimini ortaya koymak olduğunu söylüyor.

Fantazya severler için Tolkien ya da Yüzüklerin Efendisi isimlerini işitmenin dahi tatlı bir ürperti duymaya yettiğini söylesek herhalde itiraz eden çıkmayacaktır. Son yıllarda pek çok başka eser zihnimizi meşgul etse de Orta Dünya, bir çeşit kürkçü dükkânı gibi dönüp dolaşıp sığınacağımız büyülü sılamız, ormanlarında dolaşıp geçmiş günlerin şarkılarını söyleyeceğimiz yuvamızdır. İthaki’nin Tolkien’in büyük önem verdiği Beren ile Luthien’i dilimize kazandıracağı haberi kuşkusuz bir zamanlar Orta Dünya’yı arşınlayan herkes için heyecan vericiydi. Neyse ki fazla beklememiz gerekmedi. Çevirmenliğini Tolkien okurlarının yakından tanıdığı Çiğdem Erkal’ın üstlendiği Beren ile Luthien, Alan Lee’nin eşsiz illüstrasyonları ile süslenmiş olarak geçtiğimiz ay kitapçılardaki yerini aldı.

Aslına bakılırsa Beren ile Luthien’in destansı aşkları Orta Dünya’nın gedikli gezginlerinin daha önce Silmarillion’da dinledikleri bir hikâye. Zaten Tolkien’in ardından çalışmalarının kaynaklık ettiği tüm kitaplar gibi bu kitabı da yayına hazırlayan oğlu Christopher Tolkien de asıl gayesinin babasının Orta Dünya’nın en önemli üç anlatısından biri olarak gördüğü efsanenin zaman içindeki değişimini ortaya koymak olduğunu söylüyor. Kendi adıma kitap boyunca Tolkien’in anlatıda yaptığı değişikliklere tanık oldukça Orta Dünya’yı neden bu kadar sevdiğimi bir kez daha fark ettiğimi itiraf etmeliyim. Belki de Tolkien, Beren ile Luthien dâhil inşa ettiği diyarın tüm efsanelerine nihai halini vermeyi hiç başaramadı. Onun anlattığı tüm hikâyelerin çeşitli varyasyonlara sahip olması ise Orta Dünya’ya ilişkin tüm mit ve efsanelerin sahici ve sağlıklı bir belirsizlik kazanmasına sağladı. Bu çeşitlilikle karşılaşmanın bende, sözgelimi Nuh tufanı gibi arkaik anlatıların -kimileri bugün yeryüzünden silinmiş- farklı kültürlerde yaşadığı değişimi fark etmeye benzer bir heyecan uyandırdığını belirtmeliyim. Öyle sanıyorum ki özellikle fantazya için diyara ilişkin derinlik ve çeşitlilik de en az epik bir hikâye anlatmak kadar önemli.