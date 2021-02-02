Bir İzmir Romanı Ateşlenmeyecek Silahın Sahnede Yeri Olmaz

Beni eser hakkında yazı yazmaya iten merak içinde Japanesk unsurlar barındırması ve metinlerarasılık kurabileceğimiz ölçüde Japon edebiyatı eserlerine atıflarda bulunuyor olması. Zaten kitabın iç kapaklarından biri de Yukio Mişima’nın Bir Maskenin İtirafları eserinden alıntıya ayırılmış: “Kendine acımanın emin limanına çekilmek, kendini trajik bir kurban gibi görmek, bütün kaçış yolları tutulmuş insanların başvurduğu eski bir hiledir…”

Ata Egemen Çakıl’ın ilk romanı Ben Değiştim Biliyorum Ağustos 2020’de İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Beni eser hakkında yazı yazmaya iten merak ise içinde Japanesk unsurlar barındırması ve metinlerarasılık kurabileceğimiz ölçüde Japon edebiyatı eserlerine atıflarda bulunuyor olması. Zaten kitabın iç kapaklarından biri de Yukio Mişima’nın Bir Maskenin İtirafları eserinden alıntıya ayırılmış: “Kendine acımanın emin limanına çekilmek, kendini trajik bir kurban gibi görmek, bütün kaçış yolları tutulmuş insanların başvurduğu eski bir hiledir…”

Romanın kabaca bir tanımını yapmak gerekirse, bir taşra kasabasında lise öğrencisi Mahir’in İzmir’e taşınması ve ardından bir katile dönüşmesinin öyküsü. Sahnenin ağırlıklı olarak İzmir olmasından dolayı “Bir İzmir Romanı” tanımı yapmak yersiz olmayacaktır.

Mahir bir Anadolu kasabasından şu izlenimle ayrılıyor: “Böyle bir kasabada kendinden nefret ettirmenin en kolay yolu kimseyle problem yaşamayan bir insan olmaktır. Problemsiz insanlar bu tip yerlerde sevilmezler. Çünkü İç Anadolu insanı kendine benzemeyeni sevmez. Kendisine benzetene kadar bezdirmede üstlerine yoktur…” İlginç bir İç Anadolu kasabası izlenimi olmakla birlikte, Mahir’in esas problemleri o İç Anadolu kasabasında değil, İzmir’e gelişi sonrasında başlıyor. Kasabadaki lise yaşantısında hoşuna giden kıza utana sıkıla mektup veren Mahir, İzmir’deki yaşantısının başlarında dershane kafesindeki kızlarla yakınlaşabilmek için “Sözelciyim, ama on iki dil biliyorum” palavrasını sıkılmadan savurabilecek hızlı bir değişim yaşıyor. Öykünün zamanına baktığımızda 2000’li yıllarda 16-17 yıllık bir zamanı kapsıyor. Mahir’in lise-dershane-üniversite yaşantısından kesitlerle beslenen öykü, gençlik genelini kapsamasa bile –eserden alıntıyla– yaşı önemsemeden istediği şeyi yapan gençlerin yaşantılarından kesitlere de sık sık yer veriyor. Bunu yaparken de İzmir’e özgü birçok unsur öyküye dâhil ediliyor. Semtler ve semt cadde ve sokaklarının tek tek adlarının verilmesi bir nebze “navigasyon cihazı” izlenimi uyandırsa da, İzmir kent rehberi olarak da görülebilir. Bununla birlikte, mekânlardaki özellikle akşam ve gece yaşantısının tasvirleri İzmir’i görmüş olanların ilgisini çekecektir. Ayrıca, gevrek, çiğdem, midye, seyyar pilavcı, kır pidesi, kokoreç gibi (diğer şehirlerimizde de olan, ama) İzmir yaşantısı keyfinin sembollerine de sık sık yer verilmiş.