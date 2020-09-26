Bizim Hikayemiz: Kızların Sunkunluğu

Pat Barker Kızların Suskunluğu’nda İlyada’da anlatılmayan kesimi anlatır, kadınları. Roman elbette kurmacadır ancak yazar tarihsel eksenden sapmadan karakterlere şekil verir. Savaşta köle olarak kullanılan, aşağılanan, hor görülen kadınları merkeze alarak hikâyeyi kurgular. Troya Savaşı’na kaderlerini tayin etme hakkı olmayan kızların gözünden bakar.

Türkçede 2013 yılında yayımlanan Toby’nin Odası kitabıyla tanınan İngiliz yazar Pat Barker, yeni kitabı Kızların Suskunluğu ile ikinci kez Türk okurları selamlıyor. İlyada destanına yeni bir bakış getirdiği Kızların Suskunluğu, feminist yazına katkı niteliği de taşıyor. Guardian gazetesinin belirlediği 21’inci yüzyılın en iyi 100 kitabı listesine giren kitap, Homeros’tan ilhamla İlyada’yı yeniden kuruyor.

İlyada, Antik Yunan edebiyatının Odysseia ile birlikte bilinen en eski edebi eseri. Homeros epik şiir biçiminde yazdığı anıtsal destanında, Troya Savaşı’nın dokuzuncu yılında geçen elli bir günlük süreyi anlatır. Yunan’ın öfkesiyle nam salan acımasız ve cesur komutanı Akhilleus, Troya ordusunu kırıp geçirir. Yetişkin çocuk demeden bütün erkekler öldürülür, hazinelere el konulur. Kadınlar ganimet ve köle olarak Yunan ordugahına getirilir. Yunan kralı Agamemnon’a Tanrı Apollon’un rahibinin kızı sunulur ancak kız rahip babası tarafından geri istenir. Agamemnon isteği kabul etmez. Bunun üzerine Tanrılar Yunan ordugahına veba salgınını musallat eder. Giderek yayılan salgını bitirmek için kızı geri vermeye razı olan Agamemnon, buna karşılık Akhilleus’un ganimeti Brisseis’i alır. Agamemnon’a öfkelenen Akhilleus Troya’da daha fazla savaşmayacağını söyler. Agamemnon artık başının çaresine bakmak zorundadır. İlyada, Yunanlılarla Troyalılar’ın tekrar karşı karşıya gelmesiyle devam eder. Homeros’un İlyada’sı erkek savaşçıların kahramanlık destanıdır. Philip Roth’un dediği gibi savaş, bar kavgalarını andıran bir sebepten doğar ancak bir güç gösterisine dönüşür.

Kadınlar savaşın sebebi olarak görülür ve suçlanır. Erkekler onurlarını kurtarmak ve güçlerini kanıtlamak adına her yola başvuracaktır. İlyada’da kadının adı yoktur, kadın sadece bir figürdür. Pat Barker Kızların Suskunluğu’nda İlyada’da anlatılmayan kesimi anlatır, kadınları. Roman elbette kurmacadır ancak yazar tarihsel eksenden sapmadan karakterlere şekil verir. Savaşta köle olarak kullanılan, aşağılanan, hor görülen kadınları merkeze alarak hikâyeyi kurgular. Troya Savaşı’na kaderlerini tayin etme hakkı olmayan kızların gözünden bakar.