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Doğukan İşler    25-02-2021

						
Hayat Denilen O Garip Şaka

						

							
							

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Starnone biri çoktan büyümüş, hatta dede olmuş iki çocuğun hikâyesini anlatıyor bize Şaka’da: Daniele Mallarico yetmiş yaşını geride bırakmış, kitaplara çizimler yaparak yaşama tutunan bir çizer. Büyümüş de küçülmüş gibi duran torunu, dedesinin hayatını, geçmişini ve hatta geleceğini sorgulatır. Yoksa, her şey sadece bir şakadan mı ibaret gerçekten de?


						

																					
Hayranı olduğum, yarattığı “Oulipo” akımıyla edebiyat alanında yepyeni ve oldukça da neşeli bir sayfa açan şair ve yazar Raymond Queneau’nun dilimize Tahsin Yücel tarafından kazandırılan Zazie Metroda romanını bilir misiniz? (Bence bilmelisiniz!) Annesi, küçük Zazie’yi birkaç günlüğüne Paris’e, dayısının yanına getirir. Zazie’nin en büyük isteği metroyu görmektir ama öyle garip olaylar yaşar, öyle acayip insanlarla ve dayısının pek farklı yönleriyle tanışır ki sıra hiçbir zaman metroya binmeye kadar gelmez. Okumayanlar için (günümüz tabiriyle) spoiler vereceğim ama kusura bakılmasın: Romanın sonunda, şu diyalog geçer Zazie ile annesi arasında:
 
 
“Nasıl, iyi eğlendin mi?
“Şöyle böyle.”
“Metroyu gördün mü?”
“Hayır.”
“Ne yaptın peki?”
“Yaşlandım.”
 
 
 
 
Edebiyat, bizi büyüten ayna
 
 
 
Aralık 2018 tarihinde, Bağlar isimli romanıyla (Yüz Kitap) ilk kez Türkçe okuma fırsatı bulduğumuz İtalyan romancı Domenico Starnone’nin, bu sefer Sahip Kitap etiketiyle ama yine usta çevirmen Meryem Mine Çayıroğlu’nun incelikli Türkçesiyle okuruyla buluşan Şaka romanı hatırlattı bana Zazie Metroda romanının muhteşem final cümlelerini. Çünkü edebiyat da hayat gibi bizi büyüten, olgunlaştıran, dünyayı altını çizmeden bizlere sezdiren, açık açık göstermeden birçok duyguyu derinden hissettiren, yaşamlarımıza tutulmuş en büyük aynalardandır. Bazen bir çocuğun gözünden geleceğe, bazen bir yaşlının gözünden geçmişe tutulur bu ayna…
 
 
 
Starnone de Zazie gibi bir çocuğun, aslında biri çoktan büyümüş, hatta dede olmuş iki çocuğun hikâyesini anlatıyor bize Şaka’da: Daniele Mallarico yetmiş yaşını geride bırakmış, dul, hayatını resme adamış ve halen de kitaplara çizimler yaparak yaşama tutunan bir çizer. Bir gün kızı, eşiyle birlikte yapacakları bir seyahat nedeniyle torununa bakması için yanına, bir zamanlar Daniele’nin de çocuk olduğu eve çağırıyor babasını. Daniele daha eve gelir gelmez kızının ve damadının arasının pek de iyi olmadığını görüyor. Ama onu asıl şaşırtan şey, henüz dört yaşındaki torunu Mario oluyor… Büyümüş de küçülmüş gibi duran bu çocuk, gerçekten de büyümüş dedesinin hayatını, geçmişini ve hatta geleceğini sorgulatır. Yoksa, her şey sadece bir “şaka”dan, bir “oyun”dan mı ibaret, gerçekten de?

Geçmişiyle hesaplaşan yaşlı çocuk
Bağlar romanında, bir aldatma hikâyesi üzerinden aile içi ruhsal gelgitleri, kıyımları, değişimleri ve trajedi ile komedi arasındaki gergin durumları oldukça usta bir şekilde, muhteşem bir üslupla ele alan yazarımız, Şaka romanında da ustalığını en üst düzeyde sergiliyor. Yine bir aile hikâyesiyle karşı karşıyayız; ama bu sefer torununda kendisini (tıpkı resimlemeye çalıştığı Henry James öyküsündeki gibi kendi hayaletini belki de) gören ve tüm geçmişiyle hesaplaşan bir büyüyememiş yaşlı çocuğun hikâyesi asıl bizi çarpan.
Nasıl da kırılgan olmuştum. Bir zamanlar yaptığım her bir harekete inanırdım, her iyi kalem darbesiyle bir dağı ikiye yarabileceğimi düşünürdüm… Rüzgârda kalmış, kara göğün altında ezilmiş, yoldan gelen gürültülerden asabı bozulmuş, titrek halimle kendimi gülünç buldum. Hırpalanmış, saçı başı dağılmış, üzerine hırpani bir pantolon geçirmiş yetmiş beş yaşında bir adamdım işte: Çocuğa bakması gerekirken, kendine bile bakamayan biriydim.
Çağdaş dünya edebiyatının en önemli isimlerinden, ödüllü yazar Domenico Starnone’nin Şaka romanı, ister dede olalım ister torun, hayatımıza tutacağımız bir ayna olarak, biz okurlarını bekliyor…
						

						

						
						
												

							
							

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Terskarga

						
Başka bir şey için olmasa da yazmak için daha uygun bir zaman olamazdı sanırım! Hiçbir bahaneye sığınmadan “Hayatım roman olur” mu diyordun, belki de “harika!” bir fikrin vardı… Tam zamanı… Öyle ya, hâlâ evdeyiz, değil mi? Ama işte herkesin bir yazma ritüeli var, sırf evde olmak yeterli gelmeyebilir. “Büyük” yazarların ilham için yaptıklarını ya da çalışma ritüellerini duymuşsundur.

						
					

					

					

										

					

						
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Doğu Batı sorunu yalnızca bizim edebiyatımıza özgü bir sorunlar yumağı değildir aslında, Rus edebiyatında da benzer bir tartışma söz konusudur. Bütün bir 19. yüzyıl romanı daha sonra şiddetlenecek bu tartışmanın ilk alevinin yakıldığı metinlerle doludur.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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