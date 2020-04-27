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M.Sarp Keskin    27-04-2020

						
Maceracı Genç Okurlara İki Yeni Dizi

						

							
							

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Genç okurlar için macera dozu yüksek iki seriden söz edeceğiz. Miss Marple’a taş çıkartacak kadar yetenekli olan genç dedektif Nancy Drew’un maceralarının anlatıldığı Nancy Drew Günlükleri bu serilerden ilki. İkincisiyse, bugüne dek milyonlarca okura ulaşan ve bir anda kimsesiz kalan dört kardeşin hayatta kalma mücadelesini eğlenceli bir dille anlatan Vagon Çocukları. Her iki dizi de dünyada bugüne dek rekor satış rakamlarına ulaştı, sinemaya ve televizyona uyarlandı.


						

																					
Belirli bir yaş grubunu ana okur kitlesi olarak ele alan kitaplar, gerek dünyada gerek ülkemizde halen pek dikkate alınmıyor. Daha doğrusu edebiyatın, kitapların yalnızca yetişkinler için yapılanı ciddiye alınıyor. Çocuk edebiyatı yayıncılığı artık belirli kıstaslar dâhilinde oldukça yetkin bir şekilde yürütülürken, uluslararası yayıncılık literatüründe young-adult olarak tanımlanan, yani “genç-yetişkin” (12 yaş ve üzeri) okuru hedefleyen kitaplar hâlâ oldukça verimsiz bir alana sıkışıp kalmış halde.
 
Tüm popülerlikleriyle dünyayı saran Harry Potter’lar, Narnia Günlükleri serisi ya da Talihsiz Serüvenler Dizisi kitapları bu alanda kuşkusuz ilk akla gelenler. Yine de sormak gerek: Tüm bu istisnaların dışında her anlamda yetkin kaç eser vardır bu yaş grubunu ana okur kitlesi olarak ele alan?
 
Turkuvaz Kitap, daha önce sinemaya ve televizyona da uyarlanmış dünyaca ünlü iki roman serisini Türkçeye kazandırarak, bu hedef doğrultusunda güzel bir adım attı: “Genç Roman” başlığı altında yayınlanan bu seriler, amatör bir genç dedektifin heyecan dolu maceralarının anlatıldığı Nancy Drew Günlükleri ile annelerini babalarını kaybettikten sonra tek başlarına kalan dört kardeşin maceralarını anlatan ve yazıldığı günden bu yana rekor satış rakamlarına ulaşan Vagon Çocukları.
Şimdi bu iki seriyi kısaca tanıyalım…

Nancy Drew Günlükleri 1930 yılından bugüne, her seferinde yeniden ve farklı yazarlar tarafından yeni maceralar eklenerek kaleme alınmış bir polisiye gençlik roman serisi. Kitabın ilk yazarı olan Mildred Augustine Wirt Benson, kendi ismini değil, Coralyn Keene takma adını kullanmış. Sonrasında, onlarca farklı yazar tarafından kaleme alınan yeni kitapların yazarları da bu takma ismi kullanmayı bir gelenek haline getirmişler.
Kuzey Yıldızı’nın Laneti adlı ilk kitabın konusu kısaca şöyle: Amatör dedektiflik yapan Nancy’nin eski bir dostu olan Becca Wright, süperstarlara layık yeni bir yolcu gemisi olan Kuzey Yıldızı’nın gezi müdürü yardımcısı olmuştur. Kuzey Kutbu’na doğru ilk yolculuğuna çıkan gemide garip şeyler olmaya başlayınca Becca, Nancy’nin yardımına ihtiyaç duyar: Gemide bulunan yüzme havuzu mezarlığa dönmüş, çok ünlü bir yolcu tehditler almaya başlamış, görünüşte masum bir mini golf sahası bile tehlikeli bir oyun alanı haline gelmiştir. Bu gizemli yolculuk devam ederken, Nancy ve arkadaşları gemiyi kimin, neden sabote etmeye çalıştığını bulmak için maceradan maceraya koşarlar.
Vagon Çocukları’na gelince, Amerikalı yazar Gertrude Chandler Warner’ın yazdığı serinin ilk kitabı 1924’te yayınlandı. Amerika’da yaşanan büyük işsizlik ve yoksulluk döneminde anne ve babalarını kaybedince kimsesiz kalan cesur Henry, Jessie, Violet ve Benny kardeşlerin hayatta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının ve ormanda unutulmuş bir vagonu kendilerine ev haline getirmelerinin hikayesini anlatan kitap karamsar görünen konusuna rağmen sürükleyici olmayı başarıyor. İlk bölümün sonunda onları bulup yanına alan büyükbabaları ormandaki vagonu da malikanesinin bahçesine taşıtıyor. Böylece dört küçük kahramanımız hem birbirinden eğlenceli maceralar yaşamaya başlıyor hem de birer vagon çocuğu olmayı sürdürüyor. Tabii yardımlaşma duygusunu hiç unutmadan…
						

						

						
						
												

							
							

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