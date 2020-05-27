Sen Zahmet Etme, Filmi De Biz Çekeriz

Bu İş Asla Tutmaz - Netflix’in Doğuşu ve Bir Fikrin İnanılmaz Serüveni, Netflix’in doğuşunu ve geçirdiği süreçleri, bu platformun kurucularından biri ve ilk CEO’su olan Marc Randolph’un ağzından anlatıyor. Yeni bir iş kurmak gibi bir planınız yoksa dahi, Netflix’in adının az kalsın CinemaCenter olacak olması, televizyonlarımıza bağlı bu yeni kara kutuya bakış açınızı değiştiriyor.

Neredeyse her ülkede 150 milyonu aşkın abonesi var; kendi televizyon şovlarını, dizilerini, filmlerini yapıyor. Son dönemde Türkiye’de insanların film izleme alışkanlığını değiştirdi. Artık pek fazla uğraşmak istemiyoruz ve onda ne varsa onu izliyoruz. Uğraştırmaması avantaj, fakat bizi sadece belli filmlere mahkûm ediyor ve araştırarak gündemimiz dışındaki dizi-filmlere ulaşmamızı da engelliyor. Her halükârda, Netflix hayatımızın bir parçası. Bu İş Asla Tutmaz - Netflix’in Doğuşu ve Bir Fikrin İnanılmaz Serüveni, bu platformun doğuşunu ve geçirdiği süreçleri, Netflix’in kurucularından biri ve ilk CEO’su olan Marc Randolph’un ağzından anlatıyor.

Netflix’in kuruluşuna dair, bilmeyenler için önemli olacak bir notla başlamalı: Netflix, 1997-98 yıllarında kuruluyor ve o dönemde çevrimiçi yayın izlemek mevcut internet şartlarından ötürü pek mümkün değil. Haliyle, Netflix bir “film kiralama şirketi” olarak kurulur. DVD’leri internet sitesinden seçersiniz ve seçtiğiniz DVD’ler adresinize gelir… Şimdi bakıldığında gayet arkaik görünen bu yönteme, o dönemde de insanların alışması zaman almış ve Netflix’in kuruluşu bir hayli sancılı geçmiş.

Kitap bir start-up kitabı olarak görülse de, platformun günlük hayatımıza bu kadar sirayet etmiş olması onu farklı, daha “nostaljik” bir yere oturtuyor. Kitap boyunca kurucu Randolph’un ağzından dökülen birtakım “öğütler” kitabı bir tür start-up hikâyesine dönüştürüyor, ama bir süre sonra bunları görmeyip eğlenceli yerlere odaklanmayı öğreniyorsunuz. Yine de bir tanesini burada belirtelim: “Tezahür anlarına aldanmayın. İyi fikirler haftalar ve aylar içinde çok daha yavaşça ve adım adım görünürler. Ve hatta bir tanesine ulaştığınızda, bunun farkına varmanız uzun sürebilir.”











