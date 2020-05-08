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    08-05-2020

						
‘Ara Güler Merhaba İzmir!’ sergisi çevrimiçi erişime açıldı

						

							
							

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Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi işbirliğinde düzenlenen, duayen fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in, İzmir ve civarına ait daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarından oluşan “Ara Güler Merhaba İzmir” sergisi çevrimiçi erişime açıldı. 22 Şubat’ta İzmir’deki Arkas Sanat Merkezi’nde açılan ve 26 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan sergi, koronavirüs salgınından dolayı ziyarete kapatılmıştı. Sergi, Ara Güler’in ilk kez gün yüzüne çıkan İzmir fotoğraflarının yanı sıra gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği ikonik İstanbul fotoğrafları ile ulusal ve uluslararası kültür-sanat dünyasından önemli isimlerin portreleri olmak üzere 711 eserden oluşuyor. Sanatçının dünya kamuoyuna tanıttığı Aphrodisias antik kenti, Nemrut ve Nuh’un Gemisi konulu fotoğrafları da sergide yer alıyor. Sergide, sanatçının kadrajından Nâzım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türkiye edebiyatının önemli şair ve yazarlarına ait 100 adet portrenin yanı sıra “Yeryüzünde Yedi İz” serisinden Bertrand Russel, Tennessee Williams, Louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun portreleri de sergileniyor.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Kişinin kendisi olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya karar verdiği o an, modern edebiyata göre bir kahramanlık sergilediği andır. Kişi bu kahramanlığa ulaşmak için evinden çıkıp bir yolculuğa atılır. Yolculuk boyunca başından türlü felaketler geçer. Her felaket, yolun sonunu getirebilmek için aslında bir duraktır.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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