Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, tam 180 yıl önce 1839’da, fotoğrafın bulunuşunun ilanından hemen sonra gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin rotasında şekilleniyor. Küratörlüğünü Engin Özendes’in üstlendiği sergide Türkiye’den 10 fotoğrafçı, Marsilya’dan Şam’a 30’u aşkın tarihi kenti 180 yıl sonra yeniden, günümüzün fotoğraf teknikleri ve güncel bakış açılarıyla yorumluyor. Bu “yol öyküsü”nün kahramanları Coşkun Aral, Laleper Aytek, Ali Borovalı, Murat Germen, Sinan Koçaslan, Yusuf Sevinçli, Alp Sime, Lale Tara, Serkan Taycan ve Cem Turgay. Sergi, 1 Mart 2020 tarihine kadar görülebilir.
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