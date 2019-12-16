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    16-12-2019

						
“İstanbul’un Edebiyat Coğrafyası” Beyoğlu’ndan başladı 

						

							
							

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Tanpınar Araştırmaları Merkezi’nin “İstanbul’un Edebiyat Coğrafyası” projesi kapsamında, yazar Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanını yazdığı Beyoğlu’ndaki evine bilgilendirme tabelası asıldı.
MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci bir hayalin gerçekleştiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, “Tanpınar Araştırmaları Merkezi’nin projelerinden biri İstanbul’da yaşamış değerli bütün yazarların yaşadıkları mekânlara dair plakalar koymak ve böylece farkındalık yaratmaktı dedi. Beyoğlu’nun İstanbul kültür sanat hayatının merkezi olduğunu vurgulayan İnci, binanın önünden geçenlerin “Tutunamayanlar” romanının yazıldığı yer olduğunu gösteren tabelayı okuduğunda Oğuz Atay’a bir selam vereceklerini söyledi. Oğuz Atay, ünlü romanı Tutunamayanlar'ı, Beyoğlu Hayriye Caddesi'nde bulunan 7 numaralı binanın ikinci katındaki evinde yazmıştı. Yerleştirilecek tabelalar MSGSÜ tarafından tasarlanıyor. “İstanbul’un Edebiyat Coğrafyası” projesi Üsküdar’da Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilişkili bir mekâna asılacak bilgilendirme tabelasıyla devam edecek. 
						

						

						
						
												

							
							

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