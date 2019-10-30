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    30-10-2019

						
2019 Attilâ İlhan Ödülleri sahiplerini buldu 

						

							
							

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Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi. Bu yıl yarışmaya şiir dalında 66, roman dalında 65 eserle başvuruldu. Roman ödülü, “Yara Bende”nin yazarı Abdullah Ataşçı ve “Umudun Rengi”nin yazarı Murat Özsan arasında paylaştırıldı. Seçici Kurul, Abdullah Ataşçı’yı “Şiirsel bir üslupla kurguyu başarılı bir şekilde bir araya getirdiği için” ödüle değer gördüğünü açıkladı. Murat Özsan, “Toplumsal kaygıları gözeterek insanı ele alış tarzı ve kurgudaki ustalıkları nedeniyle” ödüle değer bulundu. 2019 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise “Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim” romanıyla Anıl Can Uğuz’a verilmesine karar verildi. Bu seçim için Seciçi Kurul şu gerekçeyi açıkladı: “İlk roman olarak kendinden önceki Türk ve dünya edebiyatına atıflarda bulunan, onlarla konuşan yapısı nedeniyle bu ödüle layık görülmüştür.” Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor. 
 
Şiir Ödülü Tuğrul Keskin’in ‘Kavil’ine
Şiir Ödülü Seçici Kurulu, Tuğrul Keskin’in Everest Yayınları’ndan çıkan “Kavil” kitabını 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer gördü. Ödülün gerekçesi şu sözlerle ifade edildi: “Özellikle halk şiiriyle kurduğu bağlar ve dünya şiirine verdiği selamlarla dikkati çektiği ‘Kavil’ ile kendi şiiri içerisinde yeni bir aşama kaydeden Tuğrul Keskin, 2019 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne değer görülmüştür.” 2019 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise “Vera” isimli kitabıyla Talha Kuru’ya verilmesine karar verildi. Ödül gerekçesinde Kuru’nun Şiirin yapısına önem verdiği ve geleneğin dokusundan faydalandığı vurgulandı. Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı. 2019 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 38. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 7 Kasım 2019 Perşembe günü 15.00’te TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Marmara Salonu’nda düzenlenecek.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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