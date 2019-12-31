2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Sonuçları Açıklandı

İKSV tarafından düzenlenen 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananları açıklandı. Ödül bu sene iki çevirmen arasında paylaştırıldı. Yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’in yer aldığı seçici kurul bu yıl ödülü iki çevirmen arasında paylaştırdı. Mathias Enard’ın Pusula kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Kızıl Kahkaha adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler ipi göğüsleyen isimler oldu. Fransız yazar Mathias Énard imzalı Pusula, bu yıl Can Yayınları’nın Çağdaş adlı dizisinden yayınlandı. Eser 2015’te Goncourt Ödülü’ne, Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne ve Premio Gregor von Rezzori’ye layık görülmüştü. Rus yazar Leonid Andreyev’in, H.P. Lovecraft’in kütüphanesinin başucunda bulunan Kızıl Kahkaha adlı eseri ise Everest Yayınları’nın Klasikler dizisi aracılığıyla okurla buluştu.
Haber
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, tam 180 yıl önce 1839’da, fotoğrafın bulunuşunun ilanından hemen sonra gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin rotasında şekilleniyor.
Grotesk manga dendiğinde akla gelen ilk isim olan Junji İto ustanın klasikleşmiş başyapıtı Uzumaki, nihayet anime olarak uyarlanıyor.
Ayfer Yavi’nin hazırladığı, YKY tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan “Bir Dünya Börek” kitabı, 2020 Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri’ne layık görüldü.
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, yazar ve sanatçı portreleri ile uluslararası alanda tanınan fotoğraf sanatçısı Lütfi Özkök’ün (1923-2017) hayatını geçirdiği Stockholm, İsveç’teki arşivinden derlenen bir portre seçkisine ev sahipliği yapıyor.
Yeni yorum gönder