2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Sonuçları Açıklandı

İKSV tarafından düzenlenen 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananları açıklandı. Ödül bu sene iki çevirmen arasında paylaştırıldı. Yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’in yer aldığı seçici kurul bu yıl ödülü iki çevirmen arasında paylaştırdı. Mathias Enard’ın Pusula kitabını çeviren Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Kızıl Kahkaha adlı eserini çeviren Kamil Kayhan Yükseler ipi göğüsleyen isimler oldu. Fransız yazar Mathias Énard imzalı Pusula, bu yıl Can Yayınları’nın Çağdaş adlı dizisinden yayınlandı. Eser 2015’te Goncourt Ödülü’ne, Leipzig Kitap Fuarı Ödülü’ne ve Premio Gregor von Rezzori’ye layık görülmüştü. Rus yazar Leonid Andreyev’in, H.P. Lovecraft’in kütüphanesinin başucunda bulunan Kızıl Kahkaha adlı eseri ise Everest Yayınları’nın Klasikler dizisi aracılığıyla okurla buluştu.