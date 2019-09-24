Alberto Manguel ile “Kelimeleri Okumak, İmgeleri Okumak”

Okurlarını kitapların, kütüphanelerin, okuma ve yazma eylemlerinin tavanaralarında, dehlizlerinde yolculuğa çıkaran Alberto Manguel, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın konuğu oluyor. Tüm kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü 17:00-18:00 saatleri arasında YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak. Ardından, saat 18:30’da Loca’da, moderatörlüğünü YKY’nin yayın danışmanı ve şair Güven Turan’ın yapacağı söyleşiye katılacak. Okuma eyleminin sınırlarını genişleterek “imgeleri okumak” üzerine de düşünen ve yazan Manguel, bu söyleşide kelimeleri okumakla imgeleri okumak arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinecek. Ve her zaman olduğu gibi yine kitaplar, kütüphaneler, yazarlar atlasında keyfince dolaşacak, bizi de yanı sıra sürükleyecek.
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