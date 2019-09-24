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    24-09-2019

						
Alberto Manguel ile “Kelimeleri Okumak, İmgeleri Okumak”

						

							
							

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Okurlarını kitapların, kütüphanelerin, okuma ve yazma eylemlerinin tavanaralarında, dehlizlerinde yolculuğa çıkaran Alberto Manguel, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın konuğu oluyor. Tüm kitapları Yapı Kredi Yayınları’ndan yayımlanan ünlü yazar ve çevirmen, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü 17:00-18:00 saatleri arasında YKY Beyoğlu Kitabevi’nde kitaplarını imzalayacak. Ardından, saat 18:30’da Loca’da, moderatörlüğünü YKY’nin yayın danışmanı ve şair Güven Turan’ın yapacağı söyleşiye katılacak. Okuma eyleminin sınırlarını genişleterek “imgeleri okumak” üzerine de düşünen ve yazan Manguel, bu söyleşide kelimeleri okumakla imgeleri okumak arasındaki benzerliklere ve farklılıklara değinecek. Ve her zaman olduğu gibi yine kitaplar, kütüphaneler, yazarlar atlasında keyfince dolaşacak, bizi de yanı sıra sürükleyecek. 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Alberto Manguel ile “Kelimeleri Okumak, İmgeleri Okumak”

					

				

				
				

					
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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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