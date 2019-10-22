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    22-10-2019

						
Angelus edebiyat ödülü 

						

							
							

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Günümüzün en başarılı genç Bulgar yazarlardan biri olarak kabul edilen Georgi Gospodinov’un “Hüznün Fiziği” adlı romanı Angelus Avrupa Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Angelus Edebiyat Ödülü, modern zamanların güncel konularını ele alan, düşünceler uyandıran ve diğer kültürlerle köprü oluşturan” Orta Avrupa’dan yazarlara veriliyor. 
						

						

						
						
												

							
							

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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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