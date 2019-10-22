Günümüzün en başarılı genç Bulgar yazarlardan biri olarak kabul edilen Georgi Gospodinov’un “Hüznün Fiziği” adlı romanı Angelus Avrupa Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Angelus Edebiyat Ödülü, modern zamanların güncel konularını ele alan, düşünceler uyandıran ve diğer kültürlerle köprü oluşturan” Orta Avrupa’dan yazarlara veriliyor.
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