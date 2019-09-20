Ara Güler sergisi New York’ta

Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Ara Güler Fotoğraf Sergisi” Londra, Paris ve Kyoto’nun ardından dördüncü durağı New York’ta 23 Eylül’de açılıyor. Ana eksenini, Ara Güler'in 1950'lere dayanan İstanbul fotoğraflarının oluşturduğu sergide, Dustin Hoffman'dan Federico Fellini'ye, Pablo Picasso'dan Salvador Dali'ye, Brgitte Bardot'dan Sophia Loren'e uzanan portreler seçkisi de yer alıyor.
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