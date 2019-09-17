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    17-09-2019

						
Belgrad’da Türk Film Haftası 

						

							
							

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen “Türk Film Haftası” başladı. Belgrad Dom Omladine’de gerçekleştirilen gala programına Sırbistan devlet erkânından çeşitli bürokratların yanı sıra Hırvatistan, Fas, İran, İtalya, Avusturya Büyükelçiliklerinden temsilciler, Avrupa Delegasyonluğu ile Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından da temsilciler katıldı. Gala programı Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan’ın açılış konuşmasıyla başladı ve gecede Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de bir konuşma gerçekleştirdi. “Anons” filmi yapımcısı yazar ve senarist Tarık Tufan Belgrad Türk Film Haftası galası onur konuğu olarak yer aldı.15-20 Eylül tarihler arasında dolu dolu sürecek film haftası boyunca her gün ikişer yapım 19.00-21.00 saatleri periyodunda Belgradlı sinemaseverlerle buluşuyor. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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