Belgrad Türk Film Haftası’nda Susuz Yaz gösterildi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen “Türk Film Haftası” “Susuz Yaz” ve “İşe Yarar Bir Şey” isimli filmlerin gösterimi ile son erdi. Türk Film Haftası’nın kapanış programının sürpriz konuğu Türk sinemasının en önemli klasiklerinden “Susuz Yaz” filmin başrol oyuncusu Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının güzide ismi Hülya Koçyiğit oldu. Belgrad Türk Film Haftası’na onur konuğu olarak katılan Koçyiğit, başarılarla dolu kariyerinden önemli yaşanmışlıkları samimiyetle paylaştı. Seyircilerle birlikte “Susuz Yaz” filmini izleyen Hülya Koçyiğit, “Aradan yıllar geçse de yaşanılmış o günleri her izledikçe tekrar yaşamak çok duygulandırıyor” dedi.