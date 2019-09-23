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    23-09-2019

						
Belgrad Türk Film Haftası’nda Susuz Yaz gösterildi 

						

							
							

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Yunus Emre Enstitüsü tarafından Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen “Türk Film Haftası” “Susuz Yaz” ve “İşe Yarar Bir Şey” isimli filmlerin gösterimi ile son erdi. Türk Film Haftası’nın kapanış programının sürpriz konuğu Türk sinemasının en önemli klasiklerinden “Susuz Yaz” filmin başrol oyuncusu Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasının güzide ismi Hülya Koçyiğit oldu. Belgrad Türk Film Haftası’na onur konuğu olarak katılan Koçyiğit, başarılarla dolu kariyerinden önemli yaşanmışlıkları samimiyetle paylaştı. Seyircilerle birlikte “Susuz Yaz” filmini izleyen Hülya Koçyiğit, “Aradan yıllar geçse de yaşanılmış o günleri her izledikçe tekrar yaşamak çok duygulandırıyor” dedi.
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Belgrad Türk Film Haftası’nda Susuz Yaz gösterildi 

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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