Bir Ömür Karagöz: Ragıp Tuğtekin ve “Bahçe”

Karagöz Derneği tarafından 14-30 Kasım 2019 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali kapsamında 29 Kasım Cuma günü saat: 18:30’da Loca’da “Bir Ömür Karagöz: Ragıp Tuğtekin” söyleşisi düzenlenecek Karagöz sanatının en önemli ustalarından biri olan Ragıp Tuğtekin (1891-1982), UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilen Karagöz ustası Orhan Kurt’un (1930-2017) da hocasıydı. Söyleşide, Tuğtekin’in yaşamı, sanatı, sanatının bugüne etkisi ve yetiştirdiği sanatçılar konuşulacak. Söyleşinin ardından, Hayâli Cengiz Samsun kâr-ı kadim (klasik Karagöz oyunu) “Bahçe”yi sahneleyecek.
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