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    26-11-2019

						
Bir Ömür Karagöz: Ragıp Tuğtekin ve “Bahçe”

						

							
							

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Karagöz Derneği tarafından 14-30 Kasım 2019 tarihleri arasında üçüncüsü düzenlenen İstanbul Karagöz Festivali kapsamında 29 Kasım Cuma günü saat: 18:30’da Loca’da “Bir Ömür Karagöz: Ragıp Tuğtekin”  söyleşisi düzenlenecek Karagöz sanatının en önemli ustalarından biri olan Ragıp Tuğtekin (1891-1982), UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak ilan edilen Karagöz ustası Orhan Kurt’un (1930-2017) da hocasıydı. Söyleşide, Tuğtekin’in yaşamı, sanatı, sanatının bugüne etkisi ve yetiştirdiği sanatçılar konuşulacak. Söyleşinin ardından, Hayâli Cengiz Samsun kâr-ı kadim (klasik Karagöz oyunu) “Bahçe”yi sahneleyecek.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Bir Ömür Karagöz: Ragıp Tuğtekin ve “Bahçe”

					

				

				
				

					
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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Nobel en prestijli ödüllerden biri olarak biliniyor. Özellikle “Edebiyat” ödülleri her zaman yeni tartışmalara gebe. Nobel’i alan yazarlar kadar, aday gösterilip alamayan yazarlar da bu tartışmanın konusu. Hakkında bir borsa bile var biliyorsunuz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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