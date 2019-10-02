Bir Zamanlar Anadolu’da kitabı çıktı

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’nü de kazanan filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da kitap olarak da yayınlandı. Kitapta filmin senaryosu, iç ve dış basında film hakkında çıkan yazılar, söyleşiler, kurgu günlüğü ve bolca fotoğraf yer alıyor. Kitabın bülteninde kitaptaki metinle ortaya çıkan film arasındaki farklılıklara değiniliyor. Bunun sebebi yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın çekim ve hatta kurgu sırasında senaryoyu ve diyalogları değiştirmesi. Yönetmen iyi çalışmadığını düşündüğü her sahneyi ve diyaloğu tekrar tekrar yeniden yazarak ahengi, bütünlüğü ve hayat duygusunu artırmaya çalışıyor. Ama yine de çekim için nasıl bir metin ile yola çıkıldığı, nerelerden nerelere gelindiği net olarak görülebilsin, film yapmanın cilveli ve oyuncaklı yapısı açıkça anlaşılabilsin diye, senaryonun çekime başlanmadan önceki o ilk, orijinal hali aynen yayınlanmış. Kitapta ayrıca, film hakkında yurtiçi ve yurtdışında yazılan sayısız yazılardan bir seçki, söyleşiler ve yönetmenin kurgu sırasında tuttuğu günlükleri de içeren geniş bir derleme yer alıyor.