Bob Dylan’ın Nobellik “sözleri” bir kitapta toplandı

Yaşayan en önemli Amerikalı şarkı yazarlarından Bob Dylan’ın şarkı sözleri bir kitapta toplandı. 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Bob Dylan şimdiye kadarki en tartışmalı Nobel ödüllerinden birinin sahibi olmuştu. Bob Dylan’ın ödülü kazanması hakkında tartışmalarla ilgili Nobel Akademisi, ödül vermelerinin sebebi olarak “Büyük Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması”nı göstermişti. Sözler kitabında Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak (albümlere girmemiş şarkıları da ekleyerek) 31 albümdeki şarkılar bir araya geliyor. Sevin Okyay’dan Armağan Ekici’ye, Selahattin Özpalabıyıklar’dan Kutlukhan Kutlu’ya toplam on üç çevirmenin yer aldığı bu kitapta ayrıca Nazım Dikbaş’ın her albüm için özel olarak yaptığı “kapak” çizimleri bulunuyor.