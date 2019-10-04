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    04-10-2019

						
Bob Dylan’ın Nobellik “sözleri” bir kitapta toplandı  

						

							
							

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Yaşayan en önemli Amerikalı şarkı yazarlarından Bob Dylan’ın şarkı sözleri bir kitapta toplandı. 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Bob Dylan şimdiye kadarki en tartışmalı Nobel ödüllerinden birinin sahibi olmuştu. Bob Dylan’ın ödülü kazanması hakkında tartışmalarla ilgili Nobel Akademisi, ödül vermelerinin sebebi olarak “Büyük Amerikan şarkı geleneğine yeni, şiirsel bir ifade tarzıyla katkıda bulunması”nı göstermişti. Sözler kitabında Dylan’ın kendi adını taşıyan ilk albümünden başlayarak (albümlere girmemiş şarkıları da ekleyerek) 31 albümdeki şarkılar bir araya geliyor. Sevin Okyay’dan Armağan Ekici’ye, Selahattin Özpalabıyıklardan Kutlukhan Kutlu’ya toplam on üç çevirmenin yer aldığı bu kitapta ayrıca Nazım Dikbaş’ın her albüm için özel olarak yaptığı “kapak” çizimleri bulunuyor.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Yirminci yüzyıl ne çağıydı? Soğuk Savaş’ın mı çağıydı, aşırılıkların mı? Keşiflerin mi çağıydı; casusların, ajanların, bilmecelerin mi… 18. yüzyılın doğa bilimlerinin, 19. yüzyılın ise biyolojinin çağı olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Albert Camus, 20. yüzyılı korku çağı olarak nitelendiriyor. Doğrusu çok da haklı. Yirminci yüzyıldan miras kalan korkuyla her birimiz yüzleştik.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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