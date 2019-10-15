Booker Ödülü iki yazara verildi

Nobel ödüllerinden sonra dünyanın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Booker ödülleri sahiplerini buldu. Jürinin kendi kurallarına rağmen iki yazara birden verdiği ödülü The Testaments kitabıyla Margaret Atwood ve Girl, Woman, Other kitabıyla Bernardine Evaristo kazandı. 2000 yılında Kör Suikastçı kitabıyla aynı ödülü kazanan Atwood, 2019 ödülüyle Booker’ı kazanan en yaşlı yazar unvanına da sahip oldu. Evaristo’nun ödüle layık görülen romanı ise Britanya’da yaşayan 12 ila 93 yaşları arasında, çoğunluğu kadın ve siyah 12 karakterin hayatını konu ediniyor. Evaristo, prestijli ödülü kazanan ilk siyah kadın ve ilk siyah Britanyalı yazar oldu.
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