Bu dünyadan Sait Faik geçti

Hişt Hişt, Mahalle Kahvesi, Semaver, Simitle Çay, Lüzumsuz Adam gibi unutulmaz öyküleriyle sevdiğimiz Sait Faik 113 yaşında! Modern Türk öykücülüğünün çığır açıcı isimlerinden biri olan Sait Faik, bu türün en iyi örneklerini vermiş; öykülerinde sıkça yer verdiği balıkçılar, simitçiler, sıradan insanlar, mahalle kahveleri, doğa, kuşlar ve elbette İstanbul ile öykünün sevilmesini, tanınmasını sağlayan isimlerden biri olmuştur. Hayatının büyük bölümü Burgazada’da geçen, pek çok hikayesini de bu adada kaleme alan yazarın evi bugün müze olarak ziyaretçilere açık. Müzede yazarın el yazması öyküleri, mektupları ve fotoğraflarının da içinde bulunduğu kişisel eşyaları yer alıyor. Sait Faik’in yakından tanımak, yazınsal ve ruhsal dünyasında bir yolculuğa çıkmak isterseniz yolunuzu Burgazada’ya düşürebilirsiniz.