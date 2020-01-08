Cahide Birgül’ün tekinsiz dünyası yeniden okurla buluşuyor

Cahide Birgül ilk romanı Gölgeler Çekildiğinde’yi yazdığında edebiyat camiasında büyük yankı uyandırmıştı. İşlemeyi seçtiği temalar; insanın bitimsiz yalnızlığını, kasveti, ruhun derinliklerinde gizlenenleri anlatmaktaki mahareti, polisiye unsurların sürükleyiciliğini kurguya yedirmedeki başarısı, tüm bunların ötesinde, okuru hiçbir karakterle özdeşleştirmeyen, gerçeğin üzerindeki o örtüyü çekip her şeyi olan çıplaklığıyla gösterme becerisi sayesinde… Gölgeler Çekildiğinde, hasta ve yalnız babasıyla yaşayan Esin’in ansızın çıkıp gelen bir misafirle hayatının altüst oluşunu anlatır. Bu davetsiz misafir Esin’in hayatına yavaş yavaş sızarken, Esin’in geçmişi kendi hayaletleriyle yüzleşir. Birgül, okurun ensesinde daimi bir ürperti oluşturur, tekinsizlik onun romanının başkahramanıdır. 90’ların sonunda kaleme aldığı kitaplarıyla Türk edebiyatına güçlü bir giriş yapıp erken bir vakitte aramızdan ayrılan Cahide Birgül, Kafka Kitap etiketiyle tekrar aramızda! Birgül’ün 1998 yılında yazdığı ilk romanı Gölgeler Çekildiğinde okurla bir kez daha buluşuyor.
Haber
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
Göbeklitepe son yıllarda hem tarih hem kültür meraklılarının büyük ilgisini çekiyor.
Neden fotoğraf çekeriz, fotoğrafın ruh halimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Fotoğrafın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ele alındığı Merih Akoğul’un hazırladığı Fotoğraf Kulübü söyleşilerinin yeni yılın bu ilk programında, fotoğrafın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve “selfie” (özçekim) tutkusu ele alınacak.
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı.
İKSV tarafından düzenlenen 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananları açıklandı. Ödül bu sene iki çevirmen arasında paylaştırıldı. Yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’in yer aldığı seçici kurul bu yıl ödülü iki çevirmen arasında paylaştırdı.
Yeni yorum gönder