Çizer Albertine, Hans Christian Andersen Ödülü’ne değer görüldü

Çizer Albertine, çocuk edebiyatının Nobel’i olarak kabul edilen Hans Christian Andersen 2020 Ödülü’ne değer görüldü. Hans Christian Andersen 2020 Ödülleri’nin kazananları, online olarak gerçekleştirilen Bologna Çocuk Kitapları Fuarı’nda açıklandı. Can Çocuk Yayınları tarafından Tuğçe Özdeniz çevirisiyle yayımlanan, Germano Zullo’nun kaleminden çıkan ve anne-çocuk sevgisinin anlatıldığı “Küçüğüm” (Mon Tout Petit) adlı kitabın da çizeri olan Albertine ödüllü bir sanatçı. Bratislava’nın prestijli ödüllerinden Golden Apple’ı kazanan ilk İsviçreli sanatçı olan Albertine ile yazar Germano Zullo’nun birlikte hazırladığı “İncelikli Şeyler” adlı kitap, 2011 Sorcières Ödülü’nün yanı sıra 2012 New York Times En iyi Resimli Kitap Ödülü ile 2014 São Paulo Büyük Ödülü’nü aldı.