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    06-12-2019

						
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

						

							
							

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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belli oldu. Bu yıl Edebiyat alanında Nuri Pakdil, Müzik alanında MFÖ, Sinema alanında Mesut Uçakan, Resim alanında Devrim Erbil, Geleneksel Sanatlar alanında Fuat Başar, Mimarlık alanında Doğan Kuban ve Sosyal Bilimler alanında Ahmet Yaşar Ocak ödüle değer görüldü. Bu yılki Vefa Ödülü’nün ise  A. Haluk Dursun’a verileceği açıklandı. Edebiyat dalındaki ödüle, yerli düşüncenin egemenliği adına ürettiği özgün eserler, Türk Edebiyatı’na kattığı kelime tercihleriyle dolu estetik anlatım dili ve insanı kalbinden tutmayı öneren değerli fikirlerinden dolayı’, geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli ismi Nuri Pakdil layık görüldü. Müzik alanındaki ödülün, ‘Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla MFÖ’ye verilmesi kararlaştırıldı.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Nobel en prestijli ödüllerden biri olarak biliniyor. Özellikle “Edebiyat” ödülleri her zaman yeni tartışmalara gebe. Nobel’i alan yazarlar kadar, aday gösterilip alamayan yazarlar da bu tartışmanın konusu. Hakkında bir borsa bile var biliyorsunuz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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