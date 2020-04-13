Dijital ortamdaki kültür sanat içerikleri

Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY), koronavirüs salgını sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun dijital ortama taşıdığı kültür sanat içeriklerini derledi. Sık sık güncellenecek listede müzik, film/belgesel, kitap-dergi-rapor, çocuk, çevrimiçi arşivini açan ve 360 derece gezilebilecek müzeler, sergi, arşiv ve kütüphane bölümlerinde pek çok içeriğe çevrimiçi erişim mümkün. Aynı zamanda dil ve sanat eğitimlerine devam etmek isteyenler için sanat dersleri ve eğitim platformları bölümlerinde pek çok üniversite ve özel kuruluşun içerikleri de bu geniş listede yer alıyor. Çevrimiçi gezilebilecek tarihi mekânlar ise keşfedilmeyi bekliyor.

Listede dünya tiyatrolar gününe özel olarak hazırlanmış yine çevrimiçi izlenebilecek tiyatro oyunları, çevrimiçi atölyelere de yer verilmiş. Mekan Artı’dan “80’lerde Lubunya Olmak” adlı oyunu izleyebilir, GalataPerform’un çevrimiçi tiyatro atölyelerine katılabilir, çevrimiçi canlı Shakespeare okumalarını dinleyebilir ya da Royal Opera House: London’ın kendine hayran bırakan tüm gösterilerini izleyip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Klasik müzik severlerin de unutulmadığı listede konser kayıtlarını çevrimiçi erişime açan Viyana Devlet Operası, Berlin Filarmoni Orkestrası, Metropolitan Operası konserlerini dinlemek mümkün. Bu yıl Amsterdam’da düzenlenmesi beklenen ama salgın sebebiyle gösterilecek belgeselleri çevrimiçi erişime açan The International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA)’ın 300 filmlik listesi de meraklısını bekliyor. Ayrıca “Trans X İstanbul” (2014), “Voltrans” (2014), “Dikkat! Okulda Trans Var” (2013), “Freeheld” (2007) gibi belgesellerin izlenebileceği Queer ve LGBTİ+ temalı belgesellere de bu derlemede yer verilmiş. Sergiler bölümünde Arkas Sanat Merkezi’ndeki sergilerden National Museum of Canada’ya uzanan listede Yayoi Kusama’nın hayranlık veren “Infinity Mirrors” sergisi de çevrimiçi gezilebilir. Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi’nin derlediği listede Pompeii’den Bolşoy Tiyatrosu’na, Prambanan/Endonezya’dan Versailles Sarayı’na çevrimiçi tura açılmış yerler bile var. Detaylı bilgi için linki tıklayın: https://kpy.bilgi.edu.tr/tr/haber/tum-dijital-platformlar/1252