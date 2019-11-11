Diyaloglar’da yarın Han Kang imzalı Vejetaryen var

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi’nin Ayfer Tunç ve Murat Gülsoy’la uzunca bir süredir yürüttüğü konuşma serisi “Diyaloglar” 12 Kasım’da Güney Koreli yazar Han Kang’in 2016 Uluslararası Man Booker Ödülü'nü kazanan romanı Vejetaryen'i ele alacak. Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar Kampüsü Ayhan Şahenk Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz ve herkese açık.
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