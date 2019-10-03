“Siborg Manifestosu”nun yazarı feminist düşünür, bilim tarihçisi ve bilim kurgu meraklısı Donna Haraway’den hayatı, üretimleri ve fikirlerine dair nükteli ve samimi bir hikâye anlatıcılığı... Fabrizio Terranova’nın 2016 yapımı belgesel filminin Türkiye’deki ilk gösterimi, Kolektif Çukurcuma tarafından SALT iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. 81 dakikalık İngilizce filmin 4 Ekim’de SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da yapılacak Türkçe altyazılı gösterimi herkesin katılımına açık ve ücretsiz. Gösterimin ön çalışması olarak 2 Ekim’de SALT Galata’da, sanatçı Merve Ünsal ve Kolektif Çukurcuma’dan Mine Kaplangı’nın moderatörlüğünde bir okuma buluşması düzenlenecek. Kolektif Çukurcuma’nın 2015 yılından beri sürdürdüğü okuma grubu buluşmalarının bir devamı ve SALT Beyoğlu Açık Sinema’da gerçekleşecek olan Donna Haraway: Hayatta Kalabilmek için Hikâye Anlatıcılığı gösteriminin bir ön çalışması olacak olan bu okuma buluşmasına katılım 12 kişiyle sınırlı.