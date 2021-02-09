Dünya kültür etkinlikleri çevrimiçi yapılacak

Kovid-19 nedeniyle 2020 yılındaki birçok fuar, festival, konferans ertelenmiş, iptal edilmiş ya da büyük salonlar yerine sanal ortamda düzenlenmişti. 2021'in ilk günlerinden itibaren açıklanan takvimlere göre yeni yıldaki etkinliklerin de büyük bölümü çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin paylaştığı "Koronavirüs Günlerinde Dünyada Yayıncılık Sektörü" raporu dünyada yayıncılık sektöründeki gelişmeler hakkında haber veriyor. Dünya çapında ertelenen ve düzenlenen etkinlikler şöyle:

-Gürcistan Yazarlar Evi, British Library ve Sınır Tanımayan Sözcükler tarafından koordine edilen ve İngilizce gerçekleştirilecek olan çevrimiçi edebiyat festivali, 25-28 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

-27-30 Mayıs 2021 tarihlerinde fiziksel olarak yapılması planlanan Leipzig Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle iptal edildi. Dijital ortamda bazı etkinlikler yapılması düşünülüyor.

-Birleşik Krallık’ta The Bookseller adlı yayıncılık sektörü haber platformu ile Kitapçılar Birliği, 1 Mart itibarıyla başlayacak bir çevrimiçi konferans düzenliyor. Konferansın amacı ertelenen Londra ve Bolonya fuarları nedeniyle oluşan boşlukta kitabevlerinin yeni başlıkları tanımalarını sağlamak.

-2020 Mart ayındaki ve 7 bin 100 katılımcının izlediği 2021 Ocak ayındaki konferanslarının pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak yapılması ve başarılı bulunmasını takiben Amerikan Kütüphaneler Birliği, 2021 Haziran ayında gerçekleştirilecek yıllık konferansının da çevrimiçi yapılacağını duyurdu.

Dünya çapında birçok sektörü olumsuz etkileyen Koronavirüs, yayıncılık sektöründe de etkisini gösterdi. Ülkemizdeki kitap fuarlarının durumu ise merak konusu. Yeni kitaplardan çok tekrar baskıların yapıldığı, e-kitap satışlarının arttığı bir yıl geçirdik. 2021 için de benzer bir durum öngörülüyor.