Edebiyat ve hayat üzerine…

YKY Kültür Sanat Oda’nın Konukları söyleşi dizisinde, 21 Kasım Perşembe günü saat 18.30’da Nursel Duruel’i ağırlıyor. Geyikler, Annem ve Almanya ve Yazılı Kaya adlı öykü kitapları YKY’den çıkan Duruel, okurlarıyla edebiyat, öykü ve hayat üzerine sohbet edecek, kitaplarını imzalayacak.
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