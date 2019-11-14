Edebiyatın İzinde bu kez “Edebiyat ve Gündelik Hayat”ı konuşuyor

Seval Şahin, Didem Ardalı Büyükarman ve Banu Öztürk tarafından ilki 2012’de “Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye Edebiyat” adıyla başlatılan “Edebiyatın İzinde” sempozyum dizisi bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde Beyoğlu Aynalıgeçit’te gerçekleşecek sempozyun, iki gün boyunca birçok konuşmacıyı ağırlayacak. Festivalin bu yılki konusu “Edebiyat ve Gündelik Hayat”. Sempozyuma Oya Baydar, Banu Özyürek, Murat Özyaşar ve Doğan Hızlan başta olmak üzere birçok yazar ve araştırmacı isim katılacak.

“Edebiyat ve Gündelik Hayat” sempozyumunun açılışı 22 Kasım saat 10.00’da Ali Şükrü Çoruk tarafından yapılacak “Gündelik Hayat Tarihine Kaynak Olarak Hatıratlar ve Popüler Romanlar” başlıklı konuşmayla gerçekleştirilecek. Ardından Çilem Tercüman, Didem Ardalı Büyükarman, Veli Uğur, Kübra Kuru, Fatma Barbarosoğlu, Gül İrepoğlu, Oya Baydar, Tülin Ural, Hilmi Tezgör ve Sema Baycanlar gün boyunca çeşitli başlıklar altında konuşmalarını gerçekleştirip bildirilerini sunacak. Sempozyumun ikinci günü 23 Kasım Cumartesi saat 12.00’da yapılacak oturumla başlayacak. Ömer Türkeş’in moderatörlüğünde Banu Özyürek, Murat Özyaşar ve Zeynep Kaçar “Kurguda Gündelik Hayat” üzerine konuşacaklar. Ardından Doğan Hızlan, Ekrem Işın, Hakan Kaynar, Sevan Değirmenciyan, Didem Ardalı Büyükarman, Bahadır Vural, Seval Şahin ve Sevcan Tiftik bildirilerini sunmaya devam edecek. Sempozyumun konu başlıkları ise şöyle:

“Ahmet Rasim’de Doğup Büyümek: Çocuk ve Ergenin Gündelik Hayatı”, “Kiralık Konak’ta Gündelik Hayat”, “İlerlemeci İdeolojinin Gündelik Hayat Eleştirisi: Ömer Seyfettin Örneği”, “Kurguda Gündelik Hayat I”, “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Gündelik Hayat”, “2. Dünya Savaşı Yıllarında Adana’da Gündelik Hayat: Reşat Enis ve Toprak Kokusu”, “Erken Cumhuriyet Dönemi Popüler Romanında Gündelik Hayatın Temsili”, “İmparatorluğun Günbatımında Melankoli: Servet-i Fünun’un Gündelik Hayatı”, “Ankara’nın Duygusal Tarihine Giriş: Artık Kimse Kimseyle Karşılaşmıyor!”, “Pera’da Bir Gavroş”, “Abasıyanık’ın Semaver ve Sarnıç Eserlerinde Gündelik Hayat”, “Gündelik Hayatın Yeni Tipleri ve Kurmacayla İlişkileri” ve “Kabuk’taki Farklı Bedenler ve Deneyimler.”

Sempozyum herkese açık ve ücretsiz. Bilgi için edebiyatsempozyumlari@gmail.com