Emin Alper’in Kız Kardeşler filmine ödül

24. Sofya Film Festivali’nin kazananları açıklandı. Yönetmen Emin Alper’in filmi “Kız Kardeşler”, En İyi Balkan Filmi Ödülü’nün sahibi oldu. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nin Ana Yarışma bölümünde yapan Kız Kardeşler, geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali’nde beş ödül birden kazanmıştı. Türkiye, Almanya, Hollanda ve Yunanistan ortak yapımı Kız Kardeşler filmi, annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.
Yeni yorum gönder