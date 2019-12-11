Eskişehir Kitap Fuarı açıldı

Yılın son TÜYAP kitap fuarı 10 Aralık’ta Eskişehir’de açıldı. Eskişehir 2. Kitap Fuarı, 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 155 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir Kitap Fuarı, her gün 10.00-19.30 saatleri arasında, kapanış günü olan 15 Aralık tarihinde ise 19.00’a kadar ziyaret edilebilir.
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