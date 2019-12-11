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    11-12-2019

						
Eskişehir Kitap Fuarı açıldı 

						

							
							

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Yılın son TÜYAP kitap fuarı 10 Aralık’ta Eskişehir’de açıldı. Eskişehir 2. Kitap Fuarı, 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.  Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 155 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Girişin ücretsiz olduğu Eskişehir Kitap Fuarı, her gün 10.00-19.30 saatleri arasında, kapanış günü olan 15 Aralık tarihinde ise 19.00’a kadar ziyaret edilebilir.
 
						

						

						
						
												

							
							

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Türklerde Hayvan Sembolizmi

						
						


												
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Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu’nun Türk Sanatında Hayvan Sembolizmi Ötüken Neşriyat tarafından yayımlanan 3. baskısıyla okurlarla buluştu. Bu baskıyı öncekilerinden ayıran en önemli fark, bu kez eserin iki cilt halinde ve genişletilmiş şekliyle yayınlanması. Uzun süre alanındaki tek kaynak olan bu kitap tartışmasız biçimde hâlâ alanındaki en önemli eser olma özelliğini koruyor.
 

					
				

			

			
			

				 
				
				
Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Nobel en prestijli ödüllerden biri olarak biliniyor. Özellikle “Edebiyat” ödülleri her zaman yeni tartışmalara gebe. Nobel’i alan yazarlar kadar, aday gösterilip alamayan yazarlar da bu tartışmanın konusu. Hakkında bir borsa bile var biliyorsunuz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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