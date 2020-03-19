Evde vakit geçirirken gezilebilecek 12 sanal müze

Tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını sosyal mesafe altında yaşamamızı zorunlu kılıyor, çalışanlar home office yöntemiyle işlerini hallediyorlar, okullar, üniversiteler tatil. Evde vakit geçirmenin virüsün yaygınlaşması önündeki tek engel olduğu konusunda bilim adamları hemfikir. Sürekli evde kalmanın getirdiği ruhsal sıkıntı için de herkes kendince çözümler getiriyor. Bu süreçte sanal müze turları farklı bir vakit geçirme alternatifi olabilir. Google Arts&Culture ile dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriye çevrimiçi olarak ulaşmak mümkün. Koleksiyon Londra’daki British Museum, Amsterdam’daki Van Gogh Müzesi, New York City’deki Guggenheim, Waahington'daki Ulusal Sanat Galerisi, Paris'teki Mussee D'Orsay Müzesi, Floransa'daki Uffizi Galerisi, Berlin'deki Pergamon Müzesi ve daha pek çok sanat, tarih ve bilim hakkında bilgi edinebileceğiniz yüzlerce yer içeriyor.