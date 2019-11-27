Fernando Aramburu, “Anayurt” ile Türkçede!

Bir grup silahlı insanın bir vatanın kime ait olduğuna, kimin onu terk etmesi ya da yok olması gerektiğine karar vererek işlediği bu cinayetlere ve nefret diline; totaliter ideolojiler doğrultusunda bir tarih uydurmaya çalışan insanların yarattığı hafızasızlığa ve unutmaya karşı bir roman Anayurt. Yakınlarımızın ve sevdiklerimizin birbirine sırt çevirmesini yahut sarılmasını sağlayan unsurlara odaklanan ustalıklı anlatısıyla Fernando Aramburu, Premio Strega Europeo (2018) ve Premio Nacional de Narrativa (2017) dahil pek çok ödüle layık görülen bu romanında günümüz kavgalarının acı sonuçlarını gösterirken duygularımız kadar düşüncelerimize de dokunuyor ve hayatı her açısıyla değerlendirmemizi öneriyor.