Neden fotoğraf çekeriz, fotoğrafın ruh halimiz üzerindeki etkileri nelerdir? Fotoğrafın farklı disiplinlerle ilişkilerinin ele alındığı Merih Akoğul’un hazırladığı Fotoğraf Kulübü söyleşilerinin yeni yılın bu ilk programında, fotoğrafın insan psikolojisi üzerindeki etkisi ve “selfie” (özçekim) tutkusu ele alınacak. Yazar, ressam, psikiatrist ve yayıncı Cem Mumcu’nun konuk olacağı söyleşide; otoportreden özçekime, fotoğrafın yarattığı ruhsal alanın gizemi ve insanın fotoğrafta görünme isteği konuşulacak. Yapı Kredi 75. Yıl Buluşmaları kapsamında 8 Ocak Çarşamba günü saat: 18:30’da Loca’da düzenlenecek olan söyleşide, “Neden fotoğraflarda görünmek isteriz?”, “Gülümsemesek olmaz mı?”, “Fotoğraflarımız olmazsa biz de hatırlanmaz mıyız?” soruları tartışmaya açılacak.
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