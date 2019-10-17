Frankfurt Kitap Fuarı’nda “Dünyayı hareket ettiren fikirler”

Dünyanın en büyük kültürel ve sosyal etkinliklerinin başında gelen Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl “Dünyayı hareket ettiren fikirler” sloganıyla açıldı. Sektörün buluşma noktası olarak değerlendirilen fuarda dünyaca ünlü yazarlar, çok satan büyük isimler, yayıncılar, gazeteciler, yazar menajerleri, edebiyat ajanları, edebiyat dünyasının büyük isimleri ve edebiyat tutkunları bir araya geliyor. Fuarın bu yılki Onur Konuğu kuzey edebiyatının öne çıkan ülkelerinden Norveç. Türkiye fuarda 40’ı aşkın yayınevi tarafından temsil ediliyor. Fuarın ağır topları arasında Margaret Atwood, Colson Whitehead, Maja Lunde, Rita Falk, Karl Ove Kanusgard, Jo Nesbo, Sebastian Fitzek gibi yazarlar yer alıyor.
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