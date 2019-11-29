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    29-11-2019

						
Hıfzı Topuz ile Melih Cevdet Anday’ı hatırlamak 

						

							
							

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Türk şiirinin büyük ustalarından, Garip şiir akımının son temsilcisi Melih Cevdet Anday, 28 Kasım’da vefatının 17. yılında anıldı. Şairliğinin yanı sıra tiyatro oyunu, roman, deneme ve makale yazarı olan Anday, Orhan Veli ve Oktay Rifat ile birlikte Garip akımını başlatmıştı. Orhan Veli ve Oktay Rifat ile kaleme aldığı Garip adlı şiir kitabının dışında 1946’da Rahatı Kaçan Ağaç, 1952’de Telgrafhane, 1956’da Yanyana, 1962’de Kolları Bağlı Odysseus, 1970’te Göçebe Denizin Üstünde, 1975’te Teknenin Ölümü, 1978’de Sözcükler, 1981’de Ölümsüzlük Ardında Gılgamış, 1984’de Tanıdık Dünya, 1989’da Güneşte, 1995’te ise Yağmurun Altında adlı şiir kitaplarını okuyucuyla buluşturdu. Şiir ve roman çevirileri de yapan usta edebiyatçı, aralarında Aylaklar, Gizli Emir, İsa'nın Güncesi, Meryem Gibi ve Birbirimizi Anlayamayız adlı romanlar ile İçerdekiler, Mikadonun Çöpleri, Yarın Başka Koruda, Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuşmak İster, Müfettişler ve Ölümsüzler adlı tiyatro oyunlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza attı. Gazeteci yazar Hıfzı Topuz, yeni kitabı Anı ve Mektuplarda Melih Cevdet Anday’da yakın dostu olan Anday’ın gerçekçi bir portresini çiziyor. Melih Cevdet’in mektuplarından, ortak anılardan yola çıkan Anday, ünlü şair ve düşünürü genç kuşaklara anlatıyor. 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Hıfzı Topuz ile Melih Cevdet Anday’ı hatırlamak 

					

				

				
				

					
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