İskender Pala edebiyatımızın dünden bugüne yolculuğunu anlatıyor

Üsküdar Belediyesi, kültür- sanat dünyasını İstanbullularla buluşturmaya devam ediyor. Türk edebiyatının önemli isimlerinden, Divan Edebiyatı Uzmanı olarak da anılan Prof. Dr. İskender Pala, 19 Kasım Salı günü, saat 18.00’de, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde, “Ezberlenecek Mısralar” söyleşisinde Üsküdarlılarla buluşacak. Edebiyatımızın dünden bugüne uzanan yolculuğunun çok önemli kilometre taşlarını anlatacak olan Pala, edebiyat dolu sohbetiyle sürükleyici bir etkinliğin baş aktörü olacak.
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