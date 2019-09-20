Jack London’ın unutulmaz romanı Martin Eden sinemaya uyarlandı

Amerikalı yazar Jack London’ın en önemli romanlarından Martin Eden sinemaya uyarlandı. Dünya edebiyatının belki deen etkileyici roman karakterlerinden biri olan Martin Eden, yönetmenliğini İtalyan Pietro Marcello’nun üstlendiği filmde hayat buluyor. Dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde yaptıktan sonra 44. Toronto Film Festivali’ne de konuk olan Martin Eden uyarlaması, Toronto Film Festivali’nde Platform Ödülü’nü kazandı. Filmde Martin Eden karakterini Venedik Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçilen Luca Marinelli canlandırıyor.