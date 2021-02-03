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    03-02-2021

						
Kazakistan Latin harflerine geçti

						

							
							

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Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 2017 yılında başlattığı alfabe değişim hareketi devam ediyor. Kiril harflerinden Latin harflerine geçiş sürecinde önemli bir adım atıldı. Kazakistan Ulusal Alfabe Komisyonu, Latin alfabesine uyarlanan 31 harflik yeni Kazak alfabesini paylaştı.
1929 ile 1940 yılları arasında Latin alfabesi kullanan Kazakistan 40 sonrasında Kiril alfabesine geçmişti. 
Ülke ambleminden ders kitaplarına kadar her alanda kullanılacak yeni alfabe sürecinin resmi olarak 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Bu gelişme, Türk dil birliği yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi.
						

						

						
						
												

							
							

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Haberler

				

					
Kazakistan Latin harflerine geçti

					

				

				
				

					
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