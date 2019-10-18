"Kudüs şairi" Nuri Pakdil'i kaybettik

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, “Kudüs şairi” olarak tanınan Nuri Pakdil’i kaybettik. Özellikle Kudüs hakkındaki eserleriyle bilinen, edebiyat ve fikir adamı Nuri Pakdil’ın hayatı sanat ve edebiyatla iç içe geçti. Yazarlığı boyunca 16 müstear isim kullanan Nuri Pakdil’in en çok tercih ettiği ise “Ebubekir Sonumut” olmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün de sahibi olan yazar aynı zamanda Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün de ilkini kazanmıştır. 85 yaşında aramızdan ayrılan “Kudüs şairi” Nuri Pakdil’e rahmetle…