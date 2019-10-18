"Kudüs şairi" Nuri Pakdil'i kaybettik

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Dünyanın en büyük kültürel ve sosyal etkinliklerinin başında gelen Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl “Dünyayı hareket ettiren fikirler” sloganıyla açıldı. Sektörün buluşma noktası olarak değerlendirilen fuarda dünyaca ünlü yazarlar, çok satan büyük isimler, yayıncılar, gazeteciler, yazar menajerleri, edebiyat ajanları, edebiyat dünyasının büyük isimleri ve edebiyat tutkunları bir araya geliyor.
Hollywood’un büyük ismi Quentin Tarantino geçtiğimiz ay vizyona giren 9. filmi Once Upon a Time in Hollywood üzerine konuştuğu bir söyleşide, şu sıralar bir roman üzerine çalıştığını söyledi. 10. filmiyle yönetmenliğe veda edeceğini açıklayan yönetmen şimdilik yeni bir film üzerine çalışmayı rafa kaldırmış durumda.
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