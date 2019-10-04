Kültürel hafızamız: Milli Kütüphane koleksiyonu

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“Siborg Manifestosu”nun yazarı feminist düşünür, bilim tarihçisi ve bilim kurgu meraklısı Donna Haraway’den hayatı, üretimleri ve fikirlerine dair nükteli ve samimi bir hikâye anlatıcılığı... Fabrizio Terranova’nın 2016 yapımı belgesel filminin Türkiye’deki ilk gösterimi, Kolektif Çukurcuma tarafından SALT iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’nü de kazanan filmi “Bir Zamanlar Anadolu’da kitap olarak da yayınlandı. Kitapta filmin senaryosu, iç ve dış basında film hakkında çıkan yazılar, söyleşiler, kurgu günlüğü ve bolca fotoğraf yer alıyor. Kitabın bülteninde kitaptaki metinle ortaya çıkan film arasındaki farklılıklara değiniliyor.
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Latin alfabesine geçişten 90, imparatorluğun çöküşünden 100 ve matbaanın yaygınlaşmasından neredeyse 200 yıl sonra, Osmanlı dünyasından bugüne kalabilmiş elyazmalarının hikâyesini “Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler” başlıklı sergiyle yeniden gündeme taşıyor.
“Roman yazmak kimilerinin büyüttüğü kadar zor değil. Sözle ya da işaretle iletişim kuran herkes bir anlamda yazardır.” diyen
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