Anlatım tekniği ve olay örgüsü bakımından bütün eleştirmenlerce Türk edebiyatının en ciddi psikolojik romanı olarak kabul edilen Matmazel Noraliya'nın Koltuğu 70 yaşında! Yayımlandığı zaman “Türk edebiyatının baharı da gelmişti” şeklinde karşılanan roman Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Roman boyunca bilinçakışı tekniği kullanarak bu alanda da Türk edebiyatında bir ilk niteliğinde eser yaratan Peyami Safa, kitapta insanın inanç bunalımına eğilir. 2019 yalnızca Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nun yayımlanışının 70. yılı değil, aynı zamanda Peyami Safa’nın doğumunun da 120. yılı. Ötüken Neşriyat öncülüğünde yaklaşık iki yıldır yürütülen yazarın tüm külliyatının tamamlanması projesi de yeni kitaplarla tamamlanıyor. Safa’nın Server Bedi adıyla yazdığı bütün kitapları ve Peyami Safa adıyla yazdığı makaleleri, denemeleri, röportajları basarak yazarın külliyatını tamamlanacak. Böylece Türkçenin en önemli yazarlarından olan Safa’nın külliyatı bütün olarak ortaya çıkıyor ve tüm eserleri ilk defa bir araya geliyor. İlk olarak daha önce başka yayınevleri tarafından da yayımlanan Cingöz Recai serileri Erol Üyepazarcı tarafından hazırlanmaya başlandı. Cingöz Recai serisinden, daha önce hiç kitaplaştırılmamış olan, tefrika edilmiş “Cingöz Meriç’te” adlı eseri Seval Şahin tarafından ilk defa kitap olarak yayımlandı. Peyami Safa’nın külliyatının hazırlanmasını Banu Öztürk, Didem Ardalı Büyükarman ve Seval Şahin üstlendi.