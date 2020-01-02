Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Milli Saraylar’dan yapılan açıklamaya göre, 2019’da ziyaret eden toplam turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 1 milyon 430 binden 1 milyon 815 bin kişiye çıktı. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 43 artışla 700 binden, 1 milyon kişiye ulaştı. Dolmabahçe Sarayı, 915 bini yabancı turist olmak üzere, 1 milyon 306 bin kişiyi konuk etti. Anadolu Yakası’nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi 173 bin 415, Ihlamur Kasrı ise 85 bin kişiyi ağırladı. Milli Saraylar’a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler ise yüzde 31 artışla 100 bine yükseldi. Bahçe ziyaretçisinde en çok ilgi gören, 15 bin ziyaretçiyle Küçüksu Kasrı oldu.
Haber
Yorumlar
Yorum Gönder
Diğer Haber Yazıları
İKSV tarafından düzenlenen 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü kazananları açıklandı. Ödül bu sene iki çevirmen arasında paylaştırıldı. Yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay, yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın, yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç’in yer aldığı seçici kurul bu yıl ödülü iki çevirmen arasında paylaştırdı.
Pera Müzesi, bu kez izleyicileri batıdan doğuya, Kiklad Adaları’nın mavisinden Sina Dağı’nın eteklerindeki kumlara uzanan bir fotoğraf yolculuğuna çıkarıyor. “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” başlıklı sergi, tam 180 yıl önce 1839’da, fotoğrafın bulunuşunun ilanından hemen sonra gerçekleşen ilk fotoğraf gezisinin rotasında şekilleniyor.
Grotesk manga dendiğinde akla gelen ilk isim olan Junji İto ustanın klasikleşmiş başyapıtı Uzumaki, nihayet anime olarak uyarlanıyor.
Ayfer Yavi’nin hazırladığı, YKY tarafından geçtiğimiz yıl yayımlanan “Bir Dünya Börek” kitabı, 2020 Gourmand Dünya Yemek Kitapları Ödülleri’ne layık görüldü.
Yeni yorum gönder