Murakami bu kez ‘yazar olmayı’ yazdı

Son yıllarda yazar olmak, roman yazmak üzerine pek çok kitap yayınlanmaya başladı. Yazarlığı profesyonel olarak yapmak isteyenler kadar yazarların dünyasını merak edenler okuyuculara da hitap eden bu kitaplara bir yenisi eklendi. Üstelik bu kitabın yazarı dünya edebiyatının en çalışkan yazarlarından, çok sevdiğimiz Haruki Murakami. Murakami Mesleğim Yazarlık’ta yazmaya, yazar olmaya dair tespitlerini anlatıyor. Roman yazmayı “yüreğimizin karanlıklarına inmek” olarak tanımlayan Murakami okuyuculara bir tür yazma dersi veriyor. Uzun roman yazmanın ne kadar yalnız bir iş olduğundan, yazarın yüklerinden bahsederken yazarlığa dair ilham verici tespitlerde bulunuyor. Murakami’nin romanlarında kurduğu esrarengiz, karanlık dünyayı merak eden okurları için bulunmaz bir fırsat.