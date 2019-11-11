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    11-11-2019

						
Necip Fazıl ödülleri açıklandı 

						

							
							

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Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2019 yılı kazananları açıklandı. Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, Aralık ayında ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2019 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:
 
Necip Fazıl Şiir Ödülü: İbrahim Tenekeci
 Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar
 Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun Yılmaz 
 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç 
 Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emin Gürdamur
 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Emced İslâm Emced
 Necip Fazıl Saygı Ödülü: M. Uğur Derman
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Kadın kahramanlar içinde bazıları var ki, yıllar önce okumuş olmama rağmen halen onların hayatlarını merak ederim. Her okuyuşta farklı bir keşif, yeni bir detay, daha önce hiç fark etmediğim bir ayrıntı dikkatimi çeker ve buna şaşırır dururum. Eskiden okuduğum bir romana dönmek, eski bir arkadaşıma merhaba demeye benzer.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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