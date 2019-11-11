Necip Fazıl ödülleri açıklandı

Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl’ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri’nin 2019 yılı kazananları açıklandı. Türkiye’nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya gelen Necip Fazıl Ödülleri Jüri heyeti, yapılan toplantıların ardından ödüle layık görülen isimleri açıkladı. Ödüller, Aralık ayında ‘Gündüz Geceye Muhtaç’ temasıyla düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun’dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2019 Necip Fazıl Ödülleri’ne layık görülen isimler şöyle:
Necip Fazıl Şiir Ödülü: İbrahim Tenekeci
Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar
Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun Yılmaz
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Meryem Kılıç
Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Emin Gürdamur
Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Emced İslâm Emced
Necip Fazıl Saygı Ödülü: M. Uğur Derman
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